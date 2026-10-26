Mexhiti: Do të shkarkohet kush nuk zbaton ligjin për përfaqësim të drejtë
Bashkëkryetari i VLEN-it, Izet Mexhiti, sonte në emisionin “Debat në SHENJA” ka deklaruar se moszbatimi i ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat do të sjellë përgjegjësi politike dhe mund të çojë në shkarkimin e funksionarëve përgjegjës.
Mexhiti theksoi se zbatimi i ligjit është në frymën e Marrëveshjes së Ohrit, Kushtetutës dhe politikave të Qeverisë.
“Do të ketë përgjegjësi politike. Nuk është në frymën e Marrëveshjes së Ohrit, në frymën e Kushtetutës, nuk është në frymën e Qeverisë. Do të shkarkohet. Si shkarkohet kryetari i Kuvendit nëse nuk e zbaton këtë ligj. Shembull, edhe presidenti. Presidenti duhet t’i ruajë ligjet, nuk mund t’i shkelë ligjet. E dyta, ndryshe është përgjegjësia kur nuk e thyen ligjin, ndryshe nesër kur e ka ligjin dhe është i vetëdijshëm që bën shkelje ligjore, për të cilën ka pasoja juridike dhe politike”, deklaroi Mexhiti.