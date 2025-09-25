Mexhiti: Do të restaurohet Shengyl Hamam

Mexhiti: Do të restaurohet Shengyl Hamam

Kandidati i koalicionit VLEN, për këtë komunë, Izet Mexhiti, ka vizituar “Shengyl Hamam”, nga ku informoi se ai objekt do të restaurohet. Mexhiti tha se Çairi do të jetë vatër e kulturës.
“Pas restaurimit, Shengyl Hamami do të bëhet shtëpia e shoqatës “Yeni Ol” dhe shoqatës Lilijan , pra njëra që përfaqëson komunitetin turk, tjetra që përfaqëson komunitetin boshnjak në komunën e Çairit. Duke u shndërruar në një qendër kulturore dhe moderne për pikturë, muzikë, letërsi dhe krijimtari artistike”, ka deklaruar Mexhiti.
Ai ka shtuar se Shengyl Hamami është një nga monumentet më të çmuara të arkitekturës osmane në Shkup, që po merr jetë të re.

MARKETING

Të ngjajshme

Osmani takon kryeministrin e Bangladeshit, diskutojnë për forcimin e marrëdhënieve bilaterale

Osmani takon kryeministrin e Bangladeshit, diskutojnë për forcimin e marrëdhënieve bilaterale

Kryeministrja italiane, Meloni: Izraeli nuk ka të drejtë të pengojë krijimin e shtetit palestinez

Kryeministrja italiane, Meloni: Izraeli nuk ka të drejtë të pengojë krijimin e shtetit palestinez

Nga nesër deri të hënën bien temperaturat me shi dhe bubullima

Nga nesër deri të hënën bien temperaturat me shi dhe bubullima

Komisioni i Hifzit pranë Myftinisë së Shkupit: Hamza Abazi hafiz i ri në Shkup

Komisioni i Hifzit pranë Myftinisë së Shkupit: Hamza Abazi hafiz i ri në Shkup

Billborda kundër Kosovës e Kurtit në New York nga diaspora serbe

Billborda kundër Kosovës e Kurtit në New York nga diaspora serbe

Avioni i Netanyahut ndryshon itinerarin për në SHBA nga “frika e arrestimit” në Evropë

Avioni i Netanyahut ndryshon itinerarin për në SHBA nga “frika e arrestimit” në Evropë