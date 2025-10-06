Mexhiti: Do të ndërtohen ashensorë në mbi 80 ndërtesa pesëkatëshe në Çair
Kandidati i VLEN-it për komunën e Çairit, Izet Mexhiti, ka shpalosur projektin për ndërtimin e ashensorëve në mbi 80 ndërtesa pesëkatëshe në Çair.
“Në çdo lagje, në çdo shtëpi e në çdo ndërtesë banesore, njerëzit meritojnë lehtësi dhe dinjitet në përditshmërinë e tyre. Prandaj, kemi përfshirë në programin tonë një projekt madhor: ndërtimin e ashensorëve në mbi 80 ndërtesa pesëkatëshe në Çair.
Ky investim do të përmirësojë jetën e mijëra qytetarëve, do të lehtësojë lëvizjen e të moshuarve, nënave me fëmijë, dhe çdo familjeje që jeton në këto ndërtesa. 80 ashensorë të rinj do të bëhen realitet në objektet banesore të Çairit, janë simbol i një qeverisjeje që mendon për çdo banor dhe për çdo detaj të jetës së tij.
Ky është Çairi që po ndërtojmë, i qasshëm, modern dhe me standarde të reja për jetesën urbane. Një Çair që ngjitet lart, me njerëzit e tij, me energjinë dhe besimin për të ardhmen.
Ne jemi gati ta realizojmë këtë projekt dhe çdo familje në Çair ta ndjejë ndryshimin në shtëpinë e vet. Sepse Çairi ecën përpara, dhe ngjitet më lart, bashkë me qytetarët e tij!”, ka deklaruar Mexhiti.