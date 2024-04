Mexhiti: Çdo individë do përfitojë nga 10 mijë euro nga aksionet e ndërmarrjeve shtetërore

Kryetari i Lëvizjes Demokratike, Izet Mexhiti, premtoi se qytetarëve do t’u shpërndahen 49% e aksioneve shtetërore, që i bie nga 10 mijë euro për secilin individë.

“Një ndër masat ekonomike që do të ndërmerren do të jetë vendosja e ndërmarrjeve shtetërore në dorë të qytetarëve. Ne do të ju shpërndajmë të gjithë qytetarëve të RMV-së 49% të aksioneve të ndërmarrjeve shtetërore, pra do të shpërndajmë aksione me vlerë 10 000 euro për secilin individ”, tha Mexhiti, raporton SHENJA.

Edhe kandidati për president i VLEN-it, Arben Taravari, u shpreh se rrogat janë problem në vendin tonë, dhe se me ardhjen e tyre në pushtet rroga mesatare do të jetë 800 euro.

