Mexhiti: Çairi, partneritet strategjik me një nga komunat më dinamike të Stambollit

Mexhiti: Çairi, partneritet strategjik me një nga komunat më dinamike të Stambollit

Kryetari i komunës së Çairit Izet Mexhiti ka njoftuar se ka realizuar takim me Kryetarin e Komunës Kağıthane, Mevlut Öztekin. Mexhiti, thotë se bëhet fjalë për një nga komunat më dinamike dhe me rëndësi strategjike të Stambollit.
“Sot mirëprita në zyrën time Kryetarin e Komunës Kağıthane, Mevlut Öztekin, së bashku me dy nënkryetarë dhe këshilltarë të tij. Kağıthane, një nga komunat më dinamike dhe me rëndësi strategjike të Stambollit, është një partner kyç në zhvillimin urban, kulturor dhe qytetar, duke e bërë bashkëpunimin tonë një hap strategjik për të ardhmen.
Diskutuam mënyrat për të fuqizuar bashkëpunimin ndërkomunal, shkëmbimin e përvojave institucionale dhe krijimin e projekteve të përbashkëta, me fokus te partneritetet me sektorin civil. Theksuam rëndësinë e iniciativave që mbështesin zhvillimin lokal, kulturën dhe rininë.
Takimi u zhvillua në frymë konstruktive dhe konsolidoi angazhimin tonë për projekte konkrete që do të forcojnë lidhjet mes komunave dhe do të sjellin rezultate të prekshme për komunat tana”, ka shkruar Mexhiti.

MARKETING

Të ngjajshme

Siljanovska qetëson qytetarët: Gjendja është stabile, nuk ka kërcënim të drejtpërdrejt për shtetin tone!

Siljanovska qetëson qytetarët: Gjendja është stabile, nuk ka kërcënim të drejtpërdrejt për shtetin tone!

Erdoğan shprehu ngushëllime për vdekjen e udhëheqësit suprem të Iranit

Erdoğan shprehu ngushëllime për vdekjen e udhëheqësit suprem të Iranit

Avioni britanik në Katar rrëzon dronin iranian

Avioni britanik në Katar rrëzon dronin iranian

Shpërthim pranë një anije turistike me mijëra persona në Abu Dhabi

Shpërthim pranë një anije turistike me mijëra persona në Abu Dhabi

Azir Aliu kërkon bashkimin e ASH-ve: Idetë që bashkojnë janë më të forta se ndarjet e përkohshme

Azir Aliu kërkon bashkimin e ASH-ve: Idetë që bashkojnë janë më të forta se ndarjet e përkohshme

Postim shqetësues për vetëvrasje, shpëtohet i mituri në momentin e fundit

Postim shqetësues për vetëvrasje, shpëtohet i mituri në momentin e fundit