Mexhiti: Çairi me bulevardin e ri modern bëhet qendra e zhvillimit të Shkupit

Mexhiti: Çairi me bulevardin e ri modern bëhet qendra e zhvillimit të Shkupit

Në vazhdën e angazhimeve për një Çair modern dhe funksional, kandidati për kryetar në këtë komunë nga koalicioni qeverisës VLEN, z. Izet Mexhiti, sot shpalosi një nga projektet prioritare të mandatit të tij.

Pas përfundimit të bulevardit “Cvetan Dimov”, në vitin e parë të mandatit parashihet fillimi i shndërrimit të rrugës “Mid’hat Frashëri” (ish “Brigada Maqedono-Kosovare”) në një bulevard modern, me gjatësi 1.850 metra dhe profil 25 metra, në partneritet të ngushtë me qytetin e Shkupit.

Ky investim madhor do të sjellë, 4 korsi moderne për qarkullim më të shpejtë e të sigurt, shtigje për biçikleta dhe këmbësorë, hapësira të gjelbra që rrisin cilësinë e jetesës dhe estetikën urbane.

Sipas Mexhitit, ky bulevard do të jetë një arterie e rëndësishme që do të lidhë Çairin me rrugën “Xhon Kenedi”, duke i ofruar studentëve qasje më të lehtë drejt universiteteve, si dhe duke forcuar lidhjen Qendrës së Shkupit, Çairit dhe Shuto Orizarës.

Në fazën pasuese, projekti parashikon shndërrimin e plotë të rrugës “Xhon Kenedi” në bulevard modern, duke ndërtuar kështu një qark të ri urban bashkëkohor, që do ta vendosë Çairin në qendër të zhvillimit infrastrukturor të Shkupit.

“Ky projekt nuk është vetëm asfalt dhe beton. Është vizioni ynë për një Çair më të zhvilluar, më të sigurt dhe më afër standardeve evropiane. Është dëshmi se kur Çairi udhëhiqet me përkushtim dhe vizion, çdo premtim kthehet në realitet”, ka thënë kandidati i VLEN-it për kryetar në komunën e Çairit, z. Izet Mexhiti.

Komuna e Çairit dhe koalicioni VLEN mbeten të vendosur për të sjellë projekte konkrete që ndryshojnë jetën e qytetarëve, duke dëshmuar se Çairi gjithmonë di të jetë prijës i zhvillimit dhe shembull i së mirës.

MARKETING

Të ngjajshme

Arabia Saudite organizon takimin e liderëve për të diskutuar mbi sigurinë në Lindjen e Mesme

Arabia Saudite organizon takimin e liderëve për të diskutuar mbi sigurinë në Lindjen e Mesme

Flotilja e ndihmave për Gazën do të mbajë konferencë për media pas përpjekjes izraelite për ndërhyrje

Flotilja e ndihmave për Gazën do të mbajë konferencë për media pas përpjekjes izraelite për ndërhyrje

Ministri izraelit i Mbrojtjes: Palestinezët që nuk largohen nga qyteti i Gazës do të konsiderohen “terroristë”

Ministri izraelit i Mbrojtjes: Palestinezët që nuk largohen nga qyteti i Gazës do të konsiderohen “terroristë”

Visar Ademi: Rezultate alarmante për transparencën në Gostivar

Visar Ademi: Rezultate alarmante për transparencën në Gostivar

Janevska në orën e parë akademike në UCM: Studimi në vendin tënd është zgjedhja më e mirë, jemi të përkushtuar për arsim të lartë cilësor

Janevska në orën e parë akademike në UCM: Studimi në vendin tënd është zgjedhja më e mirë, jemi të përkushtuar për arsim të lartë cilësor

Misajllovski-Helez: Përforcim i partneritetit dhe besimit në mbrojtje mes Maqedonisë së Veriut dhe Bosnjë dhe Hercegovinës

Misajllovski-Helez: Përforcim i partneritetit dhe besimit në mbrojtje mes Maqedonisë së Veriut dhe Bosnjë dhe Hercegovinës