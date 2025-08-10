Mexhiti: Çairi do të ketë Park të ri dhe modern!

Mexhiti: Çairi do të ketë Park të ri dhe modern!

Kandidati për kryetar të Çairit, nga radhët e koalicionit VLEN, Izet Mexhiti, ka njoftuar se sot ka prezantuar projektin për parkun e ri në këtë komunë. Sipas tij, kjo do t’i jap frymëmarrje të re Çairit, por edhe tërë Shkupit.
Sot, bashkë me bashkëpunëtorët e mi, prezantova një nga projektet më të mëdha dhe më të rëndësishme për të ardhmen e Çairit, Parkun e Ri, një hapësirë moderne, ekologjike dhe funksionale që do t’i japë frymëmarrje të re Çairit tonë, por edhe gjithë Shkupit. Ky projekt, i përzgjedhur pas përfundimit të Thirrjes Publike, do të realizohet sapo të marrë detyrën kryesia e re e Qytetit të Shkupit, në kompetencat e të cilit është ky park. Me këtë projekt, që është më shumë se thjesht një park, vazhdojmë modernizimin e Çairit, e bëjmë atë më të gjelbër, më të shëndetshëm dhe më të bukur për familjet tona, fëmijët tanë dhe gjeneratat që vijnë. Projekti përfshin: • Sipërfaqe të gjelbra moderne • Zona për fëmijë dhe të moshuar • Pista për ecje dhe xhiro • Hapësira kulturore dhe rekreative • Ndriçim, çezma, tualete publike, siguri dhe mirëmbajtje sipas standardeve më të larta Me zemër për Çairin tonë!

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Përleshje me armë zjarri në Tetovë, një i vdekur dhe 5 të lënduar

(VIDEO) Përleshje me armë zjarri në Tetovë, një i vdekur dhe 5 të lënduar

(VIDEO) “Bota Serbe” përplas partitë shqiptare, banka e afërt me Radojçiqin hyn në RMV!

(VIDEO) “Bota Serbe” përplas partitë shqiptare, banka e afërt me Radojçiqin hyn në RMV!

(VIDEO) KSHZ shpallosi kalendarin zgjedhor, fushata nis në shtator, diaspora nuk do të votojë!

(VIDEO) KSHZ shpallosi kalendarin zgjedhor, fushata nis në shtator, diaspora nuk do të votojë!

(VIDEO) Kandidatët e pavarur në garën lokale pa mbledhjen e nënshkrimeve

(VIDEO) Kandidatët e pavarur në garën lokale pa mbledhjen e nënshkrimeve

(VIDEO) Ademi e piu kafen vetë, Limani dhe Dauti nuk shkuan

(VIDEO) Ademi e piu kafen vetë, Limani dhe Dauti nuk shkuan

MPB me detaje për incidentin në Tetovë, një i vdekur, pesë të lënduar, përfshirë një vajzë të mitur

MPB me detaje për incidentin në Tetovë, një i vdekur, pesë të lënduar, përfshirë një vajzë të mitur