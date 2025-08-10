Mexhiti: Çairi do të ketë Park të ri dhe modern!
Kandidati për kryetar të Çairit, nga radhët e koalicionit VLEN, Izet Mexhiti, ka njoftuar se sot ka prezantuar projektin për parkun e ri në këtë komunë. Sipas tij, kjo do t’i jap frymëmarrje të re Çairit, por edhe tërë Shkupit.
Sot, bashkë me bashkëpunëtorët e mi, prezantova një nga projektet më të mëdha dhe më të rëndësishme për të ardhmen e Çairit, Parkun e Ri, një hapësirë moderne, ekologjike dhe funksionale që do t’i japë frymëmarrje të re Çairit tonë, por edhe gjithë Shkupit. Ky projekt, i përzgjedhur pas përfundimit të Thirrjes Publike, do të realizohet sapo të marrë detyrën kryesia e re e Qytetit të Shkupit, në kompetencat e të cilit është ky park. Me këtë projekt, që është më shumë se thjesht një park, vazhdojmë modernizimin e Çairit, e bëjmë atë më të gjelbër, më të shëndetshëm dhe më të bukur për familjet tona, fëmijët tanë dhe gjeneratat që vijnë. Projekti përfshin: • Sipërfaqe të gjelbra moderne • Zona për fëmijë dhe të moshuar • Pista për ecje dhe xhiro • Hapësira kulturore dhe rekreative • Ndriçim, çezma, tualete publike, siguri dhe mirëmbajtje sipas standardeve më të larta Me zemër për Çairin tonë!