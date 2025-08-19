Mexhiti: Bulevardi ‘Cvetan Dimov’ me 6 korsi dhe shteg biçikletash, investim 10 milionë euro

Mexhiti: Bulevardi ‘Cvetan Dimov’ me 6 korsi dhe shteg biçikletash, investim 10 milionë euro

Perimetri ishte siguruar me polici, e merimnga u lëshua në aksion për të pastruar terrenin nga ku zv. Kryeministri i parë, Izet Mexhiti dhe kryetari i BNJVL-së, Orce Gjeorgjievski promovuan projektin për zgjërimin e bulevardit “Cvetan Dimov”.
Zv. Kryeministri Mexhiti njoftoi se projekti është i gatshëm. Tha se zgjidhja e këtij problemi të kahmotshëm do të kushtojë afër 10 milionë euro, nga të cilët shtatë për realizimin e projektit dhe tre për shpronësim dhe dëmshpërblim të qytetarëve.
Ai thase, do të merren të gjitha masat për zgjërim real të bulevardit. Tha se do të prishen vetëm disa terasa por deklaroi se për këtë, edhe qytetarët edhe investitorët kanë qenë të njoftuar me kohë, megjithatë tha se pavarësisht kësaj, qytetarët do të dëmshpërblehen.
“Bulevardi do të ketë gjashtë korsi do të ketë gjelbërim në mes, trotoare dhe stazë për bicikleta. Poashtu dmth i ndriçuar tërësisht dhe kjo mendoj se do e normalizojë komunikacionin në Komunën e Çairit sepse do duhet të lidhet edhe me qarkoren e Shkupit, pra qytetarët do të kenë mundësi të kenë qasje në të gjitha anët”, ka deklaruar Mexhiti.

MARKETING

Të ngjajshme

Policia jep detaje për aksidentin tragjik ku humbën jetën dy persona

Policia jep detaje për aksidentin tragjik ku humbën jetën dy persona

QMK njofton se tre zjarre janë regjistruar në hapësirë të hapur, njëri është ende aktiv

QMK njofton se tre zjarre janë regjistruar në hapësirë të hapur, njëri është ende aktiv

Andonovski: Sistemi elektronik i menaxhimit të dokumenteve do të modernizohet plotësisht deri në fund të vitit

Andonovski: Sistemi elektronik i menaxhimit të dokumenteve do të modernizohet plotësisht deri në fund të vitit

Ndalohet një shtetas i Rumanisë në Tabanoc, kapet me lëndë narkotike

Ndalohet një shtetas i Rumanisë në Tabanoc, kapet me lëndë narkotike

Bujar Osmani: Çairi do të rilind me vizion urban modern – falë bashkëpunimit me arkitektin e njohur botëror Michel Rojkind

Bujar Osmani: Çairi do të rilind me vizion urban modern – falë bashkëpunimit me arkitektin e njohur botëror Michel Rojkind

Kosovë, vazhdimi i seancës konstituive caktohet për më 20 gusht

Kosovë, vazhdimi i seancës konstituive caktohet për më 20 gusht