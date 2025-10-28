Mexhiti: Blerim Islami është garancia e ndryshimit të vërtetë për Dollnenin

Mexhiti: Blerim Islami është garancia e ndryshimit të vërtetë për Dollnenin

Zëvendëskryeministri i parë, Izet Mexhiti, gjatë vizitës së tij në komunën e Dollnenit ka theksuar se fuqia e bashkimit dhe besimi i qytetarëve po e bëjnë gjithnjë e më të prekshëm vizionin për zhvillimin e kësaj komune. Në takimet e mbajtura me banorët e Dollnenit, Debreshtit dhe Zhitoshës, ai, së bashku me Afrim Gashin dhe Zeqirija Ibrahimin, ndau përkushtimin për qeverisje lokale të bazuar në zhvillim, ndershmëri dhe drejtësi.

Mexhiti theksoi se kandidati për kryetar komune, Blerim Islami, përfaqëson “energjinë e re dhe përkushtimin për t’u shërbyer qytetarëve me përgjegjësi e transparencë”, duke e cilësuar atë si garancinë e ndryshimit të vërtetë në Dollnen.

“Vizioni ynë është i qartë: një komunë që punon për çdo fshat, për çdo familje, me zhvillim të barabartë dhe projekte konkrete që përmirësojnë jetën e njerëzve,” – deklaroi Mexhiti, duke shtuar se më 2 nëntor ky vizion do të kthehet në realitet, sepse “kur jemi bashkë, asgjë nuk na ndal.”

MARKETING

Të ngjajshme

Hamasi shtyn dorëzimin e trupit të pengut izraelit për shkak të shkeljeve të armëpushimit nga Izraeli

Hamasi shtyn dorëzimin e trupit të pengut izraelit për shkak të shkeljeve të armëpushimit nga Izraeli

Nikolloski: Pas Madridit dhe Barcelonës do të ketë edhe dy linja ajrore nga Spanja

Nikolloski: Pas Madridit dhe Barcelonës do të ketë edhe dy linja ajrore nga Spanja

DAP: Skadoi afati për dorëzimin dhe pagesën e detyrimeve të TVSH-së për kuartalin e tretë

DAP: Skadoi afati për dorëzimin dhe pagesën e detyrimeve të TVSH-së për kuartalin e tretë

(VIDEO) Prokuroria kërkon paraburgim për drejtorin e Higjienës Komunale

(VIDEO) Prokuroria kërkon paraburgim për drejtorin e Higjienës Komunale

(VIDEO) Vrasje makabër në Kavadar, me sqepar e vrau vëllanë për t’ia marrë pasurin

(VIDEO) Vrasje makabër në Kavadar, me sqepar e vrau vëllanë për t’ia marrë pasurin

(VIDEO) Dhunë ndaj një 21 vjeçari me sindrom down

(VIDEO) Dhunë ndaj një 21 vjeçari me sindrom down