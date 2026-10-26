Mexhiti: Bashkëpunimi VLEN-VMRO është i mirë, synojmë ta bëjmë edhe më të mirë
Bashkëkryetari i VLEN-it, Izet Mexhiti, sonte në emisionin “Debat në SHENJA” ka vlerësuar si të mirë bashkëpunimin mes VLEN-it dhe VMRO-DPMNE-së, duke theksuar se ekziston hapësirë për përmirësim të mëtejshëm.
Mexhiti tha se gjatë dy viteve të bashkëpunimit ka pasur edhe përplasje dhe dallime në qëndrime, por sipas tij, Qeveria ka treguar kapacitet demokratik për t’i zgjidhur situatat përmes komunikimit dhe argumenteve.
“Mirë, por me pretendime që ta bëjmë edhe më mirë. Dy vite bashkëpunojmë. Ka raste edhe kur ka përplasje, ka edhe mendime ndryshe, por Qeveria ka demonstruar kapacitet demokratik, që di t’i zgjidhë situatat me komunikim, me argumentim. Unë mund ta vlerësoj si mirë, por me pretendime që ta bëjmë edhe më mirë”, deklaroi Mexhiti.