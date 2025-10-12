Mexhiti: Ata flasin për “pllazma keksa” dhe “shpata”, ne flasim për jetën reale të qytetarëve
Koalicionit VLEN ka mbajtur tubim në Kumanovë. Izet Mexhiti, njëri nga liderët e VLEN-it, tha se ata duan ta përqendrohen fushatën tek zgjedhjet lokale, problemet lokale, sepse qytetarët nuk kanë dy jetë.
Mexhiti theksoi se një prej faktorëve të shpërnguljes së shqiptarëve nga Kumanova, Likova dhe zonat e tjera fatkeqësisht është gjendja në infrastrukturë, arsim, shëndetësi dhe standardi jetësor.
“Ne kur duam ta përqendrojmë fushatën në zgjedhjet lokale dhe temat lokale, ata prapë na ikin te ‘pllazma keksat’, te ‘shpatat’ e kafshët shtëpiake, sepse atje u ka mbetur mendja. E dini, nëse bëjmë krahasime të mëdha edhe në tema të mëdha, edhe aty mund t’i krahasojmë, sepse kjo Qeveri në 15 muaj ka ndarë një miliard euro, ndërsa duke respektuar Marrëveshjen e Ohrit, 15 komunat tona do të përfitojnë afër 300 milionë euro, apo deri më tani kanë përfituar 80 milionë euro,” tha Mexhiti, duke theksuar se kjo është vendosja e një “Badenteri” në buxhet, që ka munguar në të kaluarën.