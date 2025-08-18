Mexhiti: Arkitekti me renome botërore Bajram Vardar do të përpilojë Master Planin arkitektonik për zhvillimin e Çairit

Mexhiti: Arkitekti me renome botërore Bajram Vardar do të përpilojë Master Planin arkitektonik për zhvillimin e Çairit

Kryetari i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, ka bërë të ditur se një arkitekt i njohur nga Turqia, Bajram Vardar, do të jetë pjesë e ekipit që po punon për zhvillimin urban të komunës.

Në një video të publikuar nga Mexhiti, Vardar tha se sfidat në Çair janë të ngjashme me ato në qytete të mëdha si Stambolli, Bursa dhe Barcelona. Ai njoftoi se së bashku me qytetarët do të hartojnë një Master Plan për Çairin, i cili më pas do të kthehet në projekte konkrete për zbatim.

Bajram Vardar ka qenë pjesë e ekipit të Rexhep Taip Erdoganit kur ai ishte kryetar i Stambollit dhe ka qenë kryearkitekt i qytetit Bursa. Ai ka ndihmuar në zhvillimin e këtyre qyteteve të mëdha.

Vlen të përmendet se Bajram Vardar është me origjinë shqiptare nga Shkupi.

MARKETING

Të ngjajshme

ASH – Sela: Drejtori i Kasamit shkel Kodin Zgjedhor, manipulim parazgjedhor me kontrata me afat të caktuar

ASH – Sela: Drejtori i Kasamit shkel Kodin Zgjedhor, manipulim parazgjedhor me kontrata me afat të caktuar

Prof. Pajaziti kërkon bulevard në Saraj, kandidati i AKI-së Ramadani premton projekt evropian

Prof. Pajaziti kërkon bulevard në Saraj, kandidati i AKI-së Ramadani premton projekt evropian

Inteligjenca Artificiale krijon antibiotikë kundër dy sëmundjeve

Inteligjenca Artificiale krijon antibiotikë kundër dy sëmundjeve

Trump pas takimit me liderët evropianë: Do të organizoj një takim SHBA-Ukrainë-Rusi

Trump pas takimit me liderët evropianë: Do të organizoj një takim SHBA-Ukrainë-Rusi

Vizion urban për Çairin: Michel Rojkind në ekipin e Bujar Osmanit

Vizion urban për Çairin: Michel Rojkind në ekipin e Bujar Osmanit

Mesazh urimi nga kryeparlamentari Gashi në përvjetorin e 10-të të Timebalkan

Mesazh urimi nga kryeparlamentari Gashi në përvjetorin e 10-të të Timebalkan