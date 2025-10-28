“Meteor që po vjen”, senatori amerikan kërkon shpërbërjen e OpenAl
Senatori i Vermontit, Bernie Sanders, i ka bërë thirrje publike qeverisë amerikane që ta shpërbëjë prodhuesin e ChatGPT, OpenAI.
Kur Axios e pyeti nëse kompania e udhëhequr nga Sam Altman duhet të shpërbëhet, ai u përgjigj “Po”.
“Duhet të marrim frymë thellë dhe të kuptojmë se është si një meteor që po vjen”, tha ai. “Duhet të jemi të përgatitur të përballemi me të gjithë kompleksitetin e saj”.
Për të qenë të qartë, ideja është shumë e vështirë. Ndërsa presidenti Donald Trump kandidoi me premtimin e shpërbërjes së kompanive të mëdha të teknologjisë, kompanitë e mëdha shpenzuan miliona për t’i bërë nder atij – duke përfshirë donacionet për projektin e tij të fundit të sallës së vallëzimit në Shtëpinë e Bardhë – me nivele të ndryshme suksesi, raporton Futurism, transmeton Klankosova.tv.
Presidenti amerikan Donald Trump gjatë mandatit të tij të dytë, ka njoftuar një projekt masiv të infrastrukturës së AI prej 500 miliardë dollarësh, të quajtur Stargate, menjëherë pas marrjes së detyrës. Iniciativa përfshin OpenAI, ndër subjekte të tjera.
Në një deklaratë për Axios, drejtuesja e komunikimit të politikave të OpenAI, Liz Bourgeois, argumentoi se kompania po “ndërtohet në një fushë të formësuar për dekada nga disa kompani të mëdha teknologjike me burime të thella dhe avantazhe strukturore”.
“Rritja jonë pasqyron diçka të thjeshtë: Njerëzit e gjejnë të dobishme atë që po ndërtojmë”, shtoi ajo. “Kështu duket konkurrenca e shëndetshme në SHBA – duke ofruar zgjedhje më të mira”.