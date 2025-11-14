Meta-s së Zuckerbergut i largohet shkencëtari kryesor për inteligjencë artificiale
Yann LeCun, një nga ekspertët më të shquar të fushës së inteligjencës artificiale në botë, planifikon të largohet nga Meta dhe të themelojë një start‑up të tijën.
LeCun, i cili te Meta mbante pozicionin e kryeshkencëtarit për AI, është i njohur edhe për marrjen e Çmimit të Turingut, të cilin e shohin shpesh si “Nobelin” e fushës së kompjuterizimit.
Ai gjithashtu është profesor në New York University dhe konsiderohet një nga pionierët e të “mësuarit thellësisht” (deep learning), teknologjia që është themeli i sistemeve moderne të AI‑s.
Sipas informacioneve të disponueshme, start‑up‑i i LeCunit do të përqendrohet në zhvillimin e atyre që quhen “modele botërore” (world models) – sisteme të inteligjencës artificiale që përpiqen të kuptojnë dhe të parashikojnë pasojat e veprimeve të tyre përmes simulimit të ambientit. Ideja është që sistemet IA të kenë aftësinë të “mendojnë” për botën në mënyrë të ngjashme me njerëzit.
Ky largim vjen në një kohë kur Meta investon fuqishëm në zhvillimin e zgjidhjeve të veta në fushën e IA‑s, duke u përpjekur t’i kapë rivalët si OpenAI, DeepMind Technologies dhe Anthropic.
Kompania ende nuk ka komentuar zyrtarisht largimin e LeCun, por burimet tregojnë se ai është tashmë në bisedime për mbledhjen e kapitalit për projektin e tij të ri.
Ekspertët vlerësojnë se largimi i tij mund të përbëjë një humbje të madhe për Meta‑n, pasi LeCun ishte figura kyçe në degën e saj hulumtuese FAIR (Facebook AI Research). Njëkohësisht, nisma e tij e re mund të përshpejtojë më tej trendin e transferimit të studiuesve kryesorë nga korporatat e mëdha teknologjike drejt kompanive më të vogla, të orientuara në hulumtim.
Nëse planet e tij realizohen, largimi i Yann LeCun‑it shënon fundin e një ere për ekipin e AI‑s të Metës, por gjithashtu fillimin e një kapitulli të ri për një nga mendjet më ndikuese në fushën e inteligjencës artificiale.