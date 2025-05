Meta pritet të prodhojë teknologji për ushtrinë amerikane

Kompania Meta së shpejti mund të fillojë prodhimin e pajisjeve të avancuara teknologjike për ushtrinë amerikane.

Meta është bashkuar me kompaninë Anduril Industries të Palmer Luckey-t për këtë projekt, i cili është quajtur EagleEye.

Kontrata ka një vlerë prej rreth 100 milionë eurosh, edhe pse ende nuk është nënshkruar. Ky projekt është pjesë e një iniciative më të madhe që lidhet me pajisjet e ushtrisë amerikane, me një vlerë totale prej 22 miliardë dollarësh. Furnizuesi kryesor është pikërisht Anduril.

Siç pritej nga Meta dhe Luckey, EagleEye do të jetë një linjë helmetash, syzesh dhe pajisjesh të tjera me teknologji të përparuar, të cilat ofrojnë përvojë të realitetit të shtuar ose virtual.

Wall Street Journal tregon se këto pajisje do të përfshijnë sensorë për përmirësimin e dëgjimit dhe shikimit të ushtarëve. Drejtori ekzekutiv i Metës, Mark Zuckerberg, ka deklaruar se teknologjia e tij do të “mbrojë interesat si në vend ashtu edhe jashtë tij”.

Kjo teknologji mund të përdoret për të zbuluar dronë që fluturojnë disa kilometra larg ose për të identifikuar objektiva të fshehur.

Gjithashtu, do t’u mundësojë ushtarëve të ndërveprojnë me sisteme armësh të drejtuara nga inteligjenca artificiale, pasi softueri i autonomisë së Anduril-it dhe modelet e AI të Metës do të jenë baza e secilës pajisje. E gjithë kjo tingëllon disi distopike, por këto janë kohët në të cilat po jeton bota.

Luckey është themeluesi i kompanisë Oculus VR, të cilën më vonë e bleu Meta. Ai u shkarkua në vitin 2017 pasi doli në dritë se kishte dhuruar 10 mijë dollarë një grupi që përpiqej të vendoste meme kundër Hillary Clintonit.

