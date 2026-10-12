Meta përballet me padi nga 100 media franceze, kërkohet kompensim për dëmet
Grupi Meta, pronar i Facebook dhe Instagram, mund të përballet me detyrimin për të kompensuar mediat franceze që e akuzojnë për shkelje të Rregullores së Përgjithshme Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (GDPR).
Në prill të vitit 2025, rreth 100 media franceze, mes tyre gazetat “Le Figaro”, “Libération” dhe “L’Équipe”, si dhe televizione të njohura si BFM dhe TF1, iu drejtuan gjykatës në Francë me pretendimin se Meta kishte përdorur të dhënat personale të përdoruesve në kundërshtim me legjislacionin evropian.
Sipas paditësve, përdorimi i këtyre të dhënave i dha kompanisë një pozicion dominues në tregun e reklamave digjitale, duke dëmtuar konkurrencën dhe të ardhurat e mediave tradicionale.
Vlerësimet paraprake të qendrës amerikane të kërkimit ekonomik Charles River Associates sugjerojnë se mediat franceze mund të kenë humbur rreth 1.4 miliardë euro të ardhura nga reklamat si pasojë e praktikave të pretenduara.
Çështja në Francë vjen pas një vendimi të ngjashëm në Spanjë, ku një gjykatë në Madrid urdhëroi Meta-n t’u paguante mediave spanjolle 479 milionë euro, sipas raportimit.
Paditë pasqyrojnë përplasjen në rritje mes platformave të mëdha digjitale dhe kompanive mediatike evropiane për përdorimin e të dhënave personale, konkurrencën në tregun e reklamave dhe ndikimin ekonomik mbi industrinë e medias.
Rezultati i çështjes në Francë do të përcaktojë nëse Meta do të detyrohet të paguajë kompensim për dëmet e pretenduara nga mediat.