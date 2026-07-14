Meta paditet në SHBA! Dyshohet se përdori Al për të larguar nga puna punëtorët me probleme shëndetësore
Një grup prej 26 ish-punonjësish të Meta Platforms ka ngritur një padi në një gjykatë federale në Oakland, Kaliforni, duke akuzuar kompaninë se ka përdorur softuer të mbështetur nga Al për të identifikuar në mënyrë disproorcionale punonjësit me aftësi të kufizuara ose ata që kishin marrë leje mjekësore gjatë procesit të pushimeve masive nga puna.
Sipas padisë, Meta është mbështetur në tregues si produktiviteti dhe përdorimi i mjeteve të Al për të vlerësuar performancën e punonjësve, duke vendosur në disavantazh ata që kishin munguar nga puna për shkak të problemeve shëndetësore.
Në fillim të këtij viti, Meta njoftoi se do të shkurtonte rreth 10% të fuqisë së saj globale të punës, ose afro 8 mijë vende pune, me valën e parë të largimeve që nisi në muajin maj dhe me shkurtime të tjera të planifikuara më vonë.
Paditësit, të cilët kanë zgjedhur të mbeten anonim, pretendojnë se kompania ka shkelur ligjet federale dhe ato shtetërore që ndalojnë diskriminimin ose hakmarrjen ndaj punonjësve me aftësi të kufizuara, grave shtatzëna apo personave që marrin leje mjekësore.
Ata vijnë nga gjashtë shtete amerikane, përfshirë Kaliforninë dhe New Yorkun, si edhe nga Distrikti i Kolumbias.
Nga ana tjetër, Meta i ka hedhur poshtë akuzat. Një zëdhënës i kompanisë deklaroi se pretendimet janë të pabazuara.
“Vendimet për menaxhimin e fuqisë punëtore dhe organizimin e kompanisë janë marrë dhe vazhdojnë të merren nga njerëzit, jo nga Al”, tha zëdhënësi.
Çështja pritet të shqyrtohet në gjykatë, ndërsa mund të ngrejë pikëpyetje të reja mbi përdorimin e Al në vendimmarrjen për menaxhimin e burimeve njerëzore.