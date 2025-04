Meta do të përdorë postimet publike për të trajnuar modelet e saj të inteligjencës artificiale në Bashkimin Evropian

Ky veprim i pronarit të Facebook erdhi pasi Meta lansoi teknologjinë e saj AI në Evropë muajin e kaluar, shkruan Reuters.

Futja, e shpallur fillimisht për qershor 2024, është vonuar për shkak të pasigurive rregullatore në lidhje me mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë, transmeton Telegrafi.

Ndërsa modeli i AI i Meta u lansua në Shtetet e Bashkuara në 2023, përhapja e tij në Evropë u përball me disa pengesa për shkak të rregullave të transparencës së BE-së.

Meta ka njoftuar tani se banorët e Bashkimit Evropian që përdorin platformat e tij, duke përfshirë Facebook, Instagram dhe WhatsApp, do të fillojnë të marrin njoftime që shpjegojnë se çfarë të dhënash do të përdorë kompania.

Përdoruesit do të marrin gjithashtu një lidhje me një formular ku ata mund të kundërshtojnë përdorimin e të dhënave të tyre për qëllime trajnimi.

Ndërsa kompania do të përdorë të dhëna të tilla si pyetjet e përdoruesve dhe pyetjet në lidhje me inteligjencën artificiale të Metës, mesazhet private dhe të dhënat e llogarisë publike nga përdoruesit nën moshën 18 vjeç nuk do të përdoren në trajnimin e lartpërmendur.