Meta do të bllokojë Instagram-in dhe Facebook-un për përdoruesit nën 16 vjeç në Australi
Kompania Meta do të ndalojë Instagramin, Facebookun dhe Threads për përdoruesit në Australi nën moshën 16 vjeç, tha kompania.
Bllokimi do të hyjë në fuqi më 10 dhjetor për t’u përputhur me ndalimin e mediave sociale të vendit për “adoleshentët e rinj”, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ndalimi në Australi hyn në fuqi më 10 dhjetor dhe ai prek një numër platformash, të cilat përfshijnë gjithashtu TikTok, YouTube, X dhe Reddit.
Kryeministri Anthony Albanese ka thënë se ndalimi “kryesor në botë” kishte për qëllim “t’i linte fëmijët të ishin fëmijë”.
Meta dhe firma të tjera e kundërshtojnë masën, por thanë se do ta zbatonin.
Kështu, Meta, e cila operon tre aplikacionet, tha se kishte filluar të njoftonte përdoruesit që besonte se ishin midis 13 dhe 15 vjeç se llogaritë e tyre do të mbylleshin përmes mesazheve, email-eve dhe mesazheve brenda aplikacionit.
Andaj, që nga 4 dhjetori, do të fillojë çaktivizimin e llogarive dhe bllokimin e regjistrimeve të reja nga kushdo nën 16 vjeç.
Kompania tha se procesi pritej të përfundonte deri më 10 dhjetor.
Kompania bëri të ditur se do të përdorte disa metoda të sigurimit të moshës për t’u përputhur me ndalimin dhe për të miratuar një “qasje minimizimi të të dhënave”, duke kërkuar informacione shtesë vetëm kur kishte arsye të dyshonte në moshën e deklaruar të një përdoruesi.
Në Australi ka rreth 350,000 përdorues të Instagramit dhe rreth 150,000 përdorues të Facebookut të moshës midis 13 dhe 15 vjeç, sipas rregullatorit të internetit të vendit. Nuk janë publikuar të dhëna për Threads.
Meta tregoi se adoleshentët e prekur mund të përditësojnë të dhënat e tyre të kontaktit për t’u njoftuar sapo të mbushin 16 vjeç.