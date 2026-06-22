Messi vendos rekord me 18 gola në Kupën e Botës
Lionel Messi u bë golashënuesi më i mirë në historinë e Kupës së Botës në futboll me golin e tij të 18-të në turne, pasi shënoi dy herë në fitoren 2-0 të kampionit në fuqi, Argjentinës, në ndeshjen kundër Austrisë të hënën, transmeton Anadolu.
Messi hapi rezultatin në minutën e 38-të, pasi më herët nuk arriti të shënonte nga penalltia në minutën e nëntë.
Kapiteni i Argjentinës vulosi fitoren në minutat shtesë, duke realizuar golin e tij të dytë në minutën e pestë të kohës shtesë (90+5) dhe duke e çuar rekordin e tij historik në Kupën e Botës në 18 gola.
Dygolëshi gjithashtu zgjati serinë e Messit në gjashtë ndeshje radhazi me gol në Kupën e Botës, duke barazuar një arritje të regjistruar më parë nga Just Fontaine dhe Jairzinho.
Messi kishte barazuar më parë rekordin e Miroslav Kloses me 16 gola pasi shënoi tripletë në fitoren 3-0 të Argjentinës ndaj Algjerisë javën e kaluar në Kansas City.
Dy golat kundër Austrisë e çuan atë të vetëm në krye të listës së golashënuesve më të mirë të të gjitha kohërave në këtë turne. Ndeshja e së hënës shënoi gjithashtu paraqitjen e 28-të të Messit në Kupën e Botës, rekord i FIFA-s, ndërsa ky është turneu i tij i gjashtë në total.