Messi rikuperohet plotësisht, titullar ndaj Brazilit!

U aktivizua në vetëm 15 minutat e fundit të sfidës ndaj Uruguait pasi vinte nga një dëmtim por tashmë gjithçka është lënë pas dhe Lionel Messi do të zbresë rregullisht në fushë në klasiken e Amerikës së Jugut pikërisht në sfidën ndaj Brazilit që do të zhvillohet në orët e para të mengjesit të së mërkurës me atë shqiptare.

Messi është rikuperuar plotësisht nga dëmtimi që pësoi në sfidën mes PSG dhe Lille në kampionatin francez dhe është gati të japë kontributin e tij për Argjentinën në një ndeshje kaq të rëndësishme si ajo ndaj Brazilit, ku rezultati është prioritet edhe pse Seleçao e ka siguruar kualifikimin në Botëror ndërsa Argjentina ka nevojë për vetëm 3 pikë për të qenë edhe zyrtarisht pjesë e Katar 2022.