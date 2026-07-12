Messi flet për Anglinë: Do përballemi me një skuadër të shkëlqyer, asnjëherë nuk kam luajtur kundër tyre
Lionel Messi e pret me emocion të veçantë gjysmëfinalen e Kupës së Botës kundër Anglisë. Ylli argjentinas ka pranuar se kjo përballje ka një domethënie të veçantë për të, pasi është hera e parë që do të përballet me kombëtaren angleze në karrierën e tij me fanellën e Argjentinës.
“Është një ndeshje e veçantë, sepse është hera e parë që luaj kundër një skuadre si kjo. Kam luajtur kundër të gjithëve përveç Anglisë. Është e veçantë sepse janë një skuadër e shkëlqyer, një fuqi e vërtetë dhe është gjithmonë mirë të luash kundër skuadrave të tilla”, tha Messi.
Kapiteni i Argjentinës shtoi se në këtë fazë të turneut më e rëndësishmja është rikuperimi fizik, pasi ngarkesa e ndeshjeve ka qenë e madhe.
“Tani po përpiqem të pushoj, sepse jemi stërvitur shumë, kemi kaluar shumë lodhje dhe skuadra po e ndjen këtë. Po përpiqem të arrij në gjendjen më të mirë të mundshme për të bërë atë që kemi bërë deri tani: të garojmë”, u shpreh sulmuesi nga Rosario.
Anglia është i vetmi kundërshtar i madh që Messi nuk e ka përballuar kurrë me kombëtaren e Argjentinës, qoftë në ndeshje zyrtare, miqësore apo në nivele të tjera të përfaqësimit kombëtar.
Për një lojtar me një karrierë kaq të gjatë dhe të suksesshme, kjo përballje ka qenë një nga boshllëqet e rralla në historinë e tij ndërkombëtare.
Përballja e fundit mes Argjentinës dhe Anglisë ishte zhvilluar në një miqësore më 12 nëntor 2005. Messi ishte pjesë e listës së lojtarëve të grumbulluar nga trajneri José Pékerman dhe kishte luajtur edhe në eliminatoret e Botërorit, por nuk mundi të ishte në fushë për shkak të një pezullimi pas kartonit të kuq të marrë ndaj Hungarisë.