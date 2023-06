Messi e ka ndarë mendjen: Nuk do të jem në Botërorin 2026!

Leo Messi zbuloi këtë të martë se nuk është në planet e tij të marrë pjesë në edicionin e ardhshëm të Kupës së Botës, që do të mbahet në Meksikë, Shtetet e Bashkuara dhe Kanada në vitin 2026.

“Mendoj se nuk do të marr pjesë. “Qatar 2022” ishte Botërori im i fundit. Do të shoh si do të shkojnë gjërat, por në parim jo, nuk do të shkoj në Botërorin e ardhshëm. Do të doja të shkoja ta shikoja, por jo të marr pjesë”, deklaroi “Pleshti” për “Titan Sports”.

“Pas fitimit të Kupës së Botës, që ishte ajo që më mungonte, jam i kënaqur dhe mirënjohës për karrierën që kam pasur dhe kjo është gjëja më e rëndësishme për mua”, shtoi Messi.

Messi ndodhet në Kinë me ekipin argjentinas, ku do të luajë dy miqësoret e fundit para kualifikueseve të Botërorit, kundër Australisë në Pekin, të enjten e ardhshme, dhe kundër Indonezisë në Xhakartë më 19 qershor.

Dueli kundër “Socceroos” do të jetë rikthejë përballjen që patën më 3 dhjetor, në stadiumin “Ahmad bin Ali në Al-Rayyan”, në fazën me eliminim direkt në Kupës e Botës “Katar 2022”, ku skuadra e Lionel Scalonit fitoi 2-1 me shumë vështirësi falë golave të shënuar nga Messi dhe Julián Álvarezit.

MARKETING