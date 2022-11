Messi drejt transferimit te ekipi i ri pas Kupës së Botës

Thashethemet e fundit për të ardhmen e Lionel Messit vijnë nga Anglia dhe janë ndër më të bujshmet. Argjentinasi në fakt do të ishte një hap larg finalizimit të një marrëveshjeje me Inter Miami të David Beckham. Lajmi i bujshëm vjen nga ‘Times’, sipas të cilit gjithçka do të finalizohet pas Botërorit në Katar. Kontrata e Messit me PSG skadon më 30 qershor dhe nga janari kapiteni i Argjentinës do të jetë lojtar me parametra zero.

Gazeta britanike shkon më tej, duke shpjeguar se klubi i Floridas do të kishte filluar të kuptonte një sërë emrash të tjerë, me synimin për të mbështetur Messin me disa të njohur të vjetër që mund të lehtësonin përfshirjen e tij në ekip. Mes tyre do të ishin Luis Suarez dhe Cesc Fabregas, aktualisht në Serinë B te Como.