Messi do të largohet nga Paris Saint Germain në fund të sezonit

Lionel Messi do të largohet nga Paris Saint-Germain këtë verë në fund të kontratës së tij aktuale.

Fituesi i Kupës së Botës kishte arritur një ‘marrëveshje në parim’ për të zgjatur qëndrimin e tij edhe për një vit, por as klubi dhe as lojtari tani nuk duan të nënshkruajnë marrëveshjen, shkruan BBC.

Messi nuk është i bindur se klubi mund të konkurrojë në krye të lojës evropiane, për shkak të problemeve financiare, ndërsa kampionët francezë duan të fokusohen në zhvillimin e talenteve të rinj.

Ai nënshkroi një marrëveshje dyvjeçare në Paris në vitin 2021 me një opsion rinovimi për një vit tjetër, por që tani nuk do të aktivizohet.

Mësohet se babai i tij, Jorge Messi, ka informuar disa javë më parë këshilltarin e futbollit të Paris St-Germain, Luis Campos.

Lojtari beson se buxheti i PSG-së mund të kufizohet sezonin e ardhshëm në përputhje me rregullat e Fair Play Financiar – duke vënë në rrezik cilësinë e skuadrës së tyre.

Ngurrimi i tij për t’u përkushtuar për një marrëveshje të re në muajt e fundit ka frustruar pronarët e Katarit të PSG-së, të cilët besojnë se mungesa e përgjigjes së Messit ishte një mesazh i qartë se ai nuk dëshironte të qëndronte.

35-vjeçari u pezullua nga PSG për dy javë të martën pasi udhëtoi për në Arabinë Saudite pa lejen e klubit.

Barcelona dhe Messi do të ishin të prirur për të siguruar një rikthim të ëndrrave për sulmuesin në “Camp Nou”, por, me drejtuesit e La Ligës që përballen me vështirësi të mëdha financiare, një kthim në ‘shtëpi’ duket gjithnjë e më i pamundur.

Ai gjithashtu ka interes nga Inter Miami në Major League Soccer dhe një ofertë mahnitëse prej rreth 400 milion euro (354 milion £) për të luajtur në Arabinë Saudite për një vit.

Messi edhe pse beson se mund të konkurrojë ende në krye të futbollit evropian për një sezon tjetër – duke parë mundësinë për të fituar një trofe të pestë të Ligës së Kampionëve – por, me një lëvizje në Barcelonë që duket e pamundur, opsionet e tij po duken gjithnjë e më të kufizuara.

Messi ka shënuar 31 gola dhe ka kontribuar 34 asistime në 71 ndeshje në të gjitha garat për PSG-në dhe ka fituar titullin e Ligue 1 sezonin e kaluar.