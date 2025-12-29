Mësohet gjendja e Anthony Joshuas pas aksidentit me dy të vdekur në Nigeri

Mësohet gjendja e Anthony Joshuas pas aksidentit me dy të vdekur në Nigeri

Qeveria lokale e shtetit të Ogun, pjesë e Nigerisë, ka dhënë një përditësim mbi gjendjen e boksierit, Anthony Joshua, pas aksidentit tragjik me makinë që la dy të vdekur.

Joshua, 36 vjeç, ishte një nga katër pasagjerët në një xhip Lexus që u përplas me një kamion të palëvizshëm rreth orës 11:00 të mëngjesit, sipas orës lokale të hënën.

Boksieri u shpëtua me lëndime të lehta dhe tashmë është i qëndrueshëm, duke qenë i vetëdijshëm dhe në kontakt me familjen e tij.

“Pas vlerësimeve gjithëpërfshirëse klinike, mjekët kanë konfirmuar se Joshua dhe një pasagjer i dytë janë në gjendje të qëndrueshme dhe nuk kanë nevojë për ndërhyrje urgjente mjekësore. Një ekip mjekësor do të vazhdojë t’i monitorojë nga afër”, thuhet në deklaratën e qeverisë së shtetit Ogun.

Sipas raportimeve, dy meshkuj të tjerë në automjet humbën jetën, ndërsa Joshua dhe një pasagjer tjetër u transportuan në spital për trajtim. Aksidenti ndodhi në autostradën Lagos-Ibadan, një rrugë e njohur për rrezikshmërinë e saj.

Qeveria lokale po monitoron nga afër situatën dhe ka nisur hetimet për rrethanat e aksidentit. Automjeti i përfshirë është evakuuar, ndërsa autoritetet punojnë për të siguruar që kamioni i përfshirë të largohet nga vendi i ngjarjes për të lehtësuar hetimin.

MARKETING

Të ngjajshme

Probleme serioze ligjore për Joan Laportën, akuzohet për mashtrim me mijëra euro

Probleme serioze ligjore për Joan Laportën, akuzohet për mashtrim me mijëra euro

Sedlloski prezantoi zyrtarisht stafin e trajnerëve, Erhan Selimi ndihmës

Sedlloski prezantoi zyrtarisht stafin e trajnerëve, Erhan Selimi ndihmës

Ski/ Lara Colturi në podium, skiatorja shqiptare përfundon në vendin e 3-të në garën e slalomit

Ski/ Lara Colturi në podium, skiatorja shqiptare përfundon në vendin e 3-të në garën e slalomit

Boksieri Anthony Joshua plagoset në një aksident me makinë në Nigeri: dy persona të tjerë kanë humbur jetën në aksident

Boksieri Anthony Joshua plagoset në një aksident me makinë në Nigeri: dy persona të tjerë kanë humbur jetën në aksident

FC Shkupi mbetet pa trajner, Minas Osmani jep dorëheqje

FC Shkupi mbetet pa trajner, Minas Osmani jep dorëheqje

Ronaldo beson se do ta arrijë shifrën e 1000 golave

Ronaldo beson se do ta arrijë shifrën e 1000 golave