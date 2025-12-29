Mësohet gjendja e Anthony Joshuas pas aksidentit me dy të vdekur në Nigeri
Qeveria lokale e shtetit të Ogun, pjesë e Nigerisë, ka dhënë një përditësim mbi gjendjen e boksierit, Anthony Joshua, pas aksidentit tragjik me makinë që la dy të vdekur.
Joshua, 36 vjeç, ishte një nga katër pasagjerët në një xhip Lexus që u përplas me një kamion të palëvizshëm rreth orës 11:00 të mëngjesit, sipas orës lokale të hënën.
Boksieri u shpëtua me lëndime të lehta dhe tashmë është i qëndrueshëm, duke qenë i vetëdijshëm dhe në kontakt me familjen e tij.
“Pas vlerësimeve gjithëpërfshirëse klinike, mjekët kanë konfirmuar se Joshua dhe një pasagjer i dytë janë në gjendje të qëndrueshme dhe nuk kanë nevojë për ndërhyrje urgjente mjekësore. Një ekip mjekësor do të vazhdojë t’i monitorojë nga afër”, thuhet në deklaratën e qeverisë së shtetit Ogun.
Sipas raportimeve, dy meshkuj të tjerë në automjet humbën jetën, ndërsa Joshua dhe një pasagjer tjetër u transportuan në spital për trajtim. Aksidenti ndodhi në autostradën Lagos-Ibadan, një rrugë e njohur për rrezikshmërinë e saj.
Qeveria lokale po monitoron nga afër situatën dhe ka nisur hetimet për rrethanat e aksidentit. Automjeti i përfshirë është evakuuar, ndërsa autoritetet punojnë për të siguruar që kamioni i përfshirë të largohet nga vendi i ngjarjes për të lehtësuar hetimin.