Mësohet arsyeja se pse Real Madridi ende nuk ka nënshkruar me Rodrin?
Real Madridi mbetet i interesuar për transferimin e Rodrit, por marrëveshja nuk mund të përparojë derisa Manchester City të sigurojë një zëvendësues në mesfushë.
Sipas “Fichajes”, klubi anglez e ka kushtëzuar largimin e mesfushorit spanjoll me afrimin e talentit të Lille, Ayyoub Bouaddi. Vetëm pasi të mbyllet ai operacion, City do të jetë i gatshëm të negociojë me Real Madridin për Rodrin.
Mesfushori 30-vjeçar ka kontratë me Manchester Cityn deri në verën e vitit 2027 dhe ende nuk ka pranuar ofertën për rinovim. Dëshira e tij është të rikthehet në La Liga dhe t’i bashkohet Real Madridit, gjë që i ka dhënë besim klubit madrilen se mund ta realizojë transferimin.
Aktualisht, Rodri ndodhet me pushime pas triumfit me Spanjën në Kupën e Botës 2026 dhe ende nuk i është bashkuar fazës përgatitore të Manchester Cityt. Për këtë arsye, Real Madridi po respekton afatin e vendosur nga klubi anglez përpara se të paraqesë ofertën zyrtare.
Drejtuesit madrilenë besojnë se dëshira e futbollistit për të luajtur në “Santiago Bernabeu” zvogëlon mundësinë që ai të zgjedhë një destinacion tjetër. Me vetëm një vit të mbetur në kontratë, Rodri nuk ka ndërmend të nënshkruajë marrëveshje të re me Cityn.
Real Madridi e vlerëson transferimin e tij rreth 50 milionë euro, ndërsa Manchester City kërkon afërsisht 60 milionë euro. Mosha e lojtarit dhe fakti që kontrata i skadon pas një sezoni janë argumentet kryesore të klubit spanjoll për të mos rritur ofertën.
Kërkesa për transferimin e Rodrit vjen drejtpërdrejt nga trajneri Jose Mourinho, i cili e konsideron të domosdoshëm afrimin e një mesfushori mbrojtës për sezonin 2026/27.
Nga ana tjetër, Manchester City nuk dëshiron të mbetet pa një zëvendësues. Objektivi kryesor është Ayyoub Bouaddi, 18-vjeçari i Lille, i cili konsiderohet një nga talentet më premtues në Evropë.
Klubi francez e vlerëson Bouaddin rreth 100 milionë euro, çka ka vështirësuar negociatat. City po punon për të gjetur një formulë që do ta ulte koston ose do të mundësonte pagesë me këste.
Vetëm pas përfundimit të këtij transferimi, Manchester City pritet të hapë rrugën për largimin e Rodrit drejt Real Madridit.
Fillimisht, drejtuesit madrilenë kishin dyshime për gjendjen fizike të Rodrit, pasi ai kishte pësuar këputje të ligamentit të kryqëzuar dhe dëmtim të meniskut në gjurin e djathtë në shtator të vitit 2024, ndërsa më pas kishte kaluar edhe probleme muskulore.
Megjithatë, paraqitjet e tij me Spanjën në Kupën e Botës ndryshuan plotësisht perceptimin e klubit. Rodri u shpall lojtari më i mirë i turneut dhe udhëhoqi kombëtaren si kapiten drejt triumfit, duke bindur Real Madridin se është rikthyer në nivelin më të lartë.
Tani, hapi i radhës varet nga Manchester City. Nëse kampionët e Anglisë arrijnë marrëveshje për Bouaddin, atëherë Real Madridi pritet të formalizojë ofertën e tij dhe të tentojë ta mbyllë transferimin e Rodrit për rreth 50 milionë euro përpara fillimit të sezonit të ri.