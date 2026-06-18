Meshkujt në Maqedoni vdesin mesatarisht në moshën 72.2 vjeç, ndërsa gratë në moshën 76.6 vjeç

Meshkujt në Maqedoni vdesin mesatarisht në moshën 72.2 vjeç, ndërsa gratë në moshën 76.6 vjeç

Numri i vdekjeve në vitin 2025 është 20.287 persona, që është një rritje prej 0.4% krahasuar me vitin 2024. Numri më i madh vdekjeve, 10.498 janë meshkuj krahasuar me 9.789 gra. Ka 62 vdekje foshnjore, dhe pjesa e tyre është 0.3% për 100 vdekje, sipas të dhënave të vdekshmërisë të Entit Shtetëror të Statistikave.

Sipas muajit të vdekjes, numri më i madh i rasteve, 2.002, është regjistruar në janar, dhe më i vogli 1.506 në prill.

Mosha mesatare e vdekjeve të meshkujve është 72.2 vjeç, ndërsa 76.6 vjeç për vdekjet e femrave, ose 4.4 vjet më e lartë është regjistruar mosha mesatare e grave që kanë ndërruar jetë.

Njerëzit në RMV vdesin kryesisht nga sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut (34.0%), neoplazmat (19.6%), sëmundjet endokrine, ushqyese dhe metabolike (6.5%), dhe sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes (3.7%).

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