Mesazhi nga Spanja: Kuadri i ardhshëm evropian i sigurisë në rrezik, Ukraina duhet të ketë garanci të forta sigurie

Ministri i Jashtëm i Spanjës, Jose Manuel Albares, paralajmëroi të martën se kuadri evropian i sigurisë është në rrezik, duke shtuar se Kievi duhet të ketë “garanci të forta sigurie”.

Albares tha se foli në telefon me homologun e tij ukrainas Andrii Sybiha dhe shprehu dëshirën e tij që viti 2026 të jetë më në fund një vit paqeje për popullin ukrainas.

“Është e papranueshme që ukrainasit të jetojnë Krishtlindjet nën bomba”, shkroi ai në platformën e mediave sociale X.

Javën e kaluar, sulmet ruse vranë tre persona dhe ndërprenë energjinë elektrike në disa rajone ukrainase, sipas zyrtarëve ukrainas.

Albares tha se e siguroi Sybihën për mbështetjen e Spanjës në negociatat për të arritur paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë.

“Evropa duhet të mbetet e bashkuar dhe e vendosur sepse kuadri i ardhshëm evropian i sigurisë është në rrezik”, tha ai.
“Ukraina duhet të ketë garanci të forta sigurie. Çdo vendim për të ardhmen e saj, veçanërisht në lidhje me territoret e saj, mund të merret vetëm nga populli ukrainas”, shtoi kryediplomati spanjoll.
Komentet e tij erdhën pas një takimi të dielën midis presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky në shtetin amerikan të Floridës, ku ata diskutuan për luftën midis Ukrainës dhe Rusisë.

Pas bisedimeve, Trumpi u tha gazetarëve se me presidentin rus Vladimir Putin diskutoi për rindërtimin e Ukrainës pas luftës.

“Moska do të ndihmojë, përfshirë furnizimin me energji, elektricitet dhe gjëra të tjera me çmime shumë të ulëta”, tha presidenti amerikan.

