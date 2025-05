Mesazhi i ri i Trumpit për Putinin: Nëse zbulojmë se na shfrytëzon, do të reagojmë ndryshe

Presidenti amerikan, Donald Trump shprehu gatishmërinë e tij për të zhvilluar një takim të përbashkët me Vladimir Putin dhe Volodymyr Zelenskyn, nëse është e nevojshme, të mërkurën.

“Tani për tani, po punojmë me Presidentin Putin dhe do të shohim se ku do të jemi.

Do ta bëj, nëse është e nevojshme”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë kur u pyet nëse do të merrte pjesë në një takim të përbashkët me Putinin dhe Zelenskyn, edhe nëse ai zhvillohet në Gjenevë.

Lidhur me refuzimin e tij për të vendosur sanksione ndaj Rusisë deri më sot, ai tha se po e bën këtë në mënyrë që të mos dëmtojë përpjekjet për të arritur një marrëveshje për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë.

“Nëse mendoj se jam afër një marrëveshjeje, nuk dua ta prish atë. Dhe më besoni, unë jam shumë më i ashpër se njerëzit për të cilët po flisni”, u tha Trump gazetarëve në Uashington.

Në një moment tjetër të deklaratave të tij, ai theksoi se do të vendoste brenda dy javëve të ardhshme se si do ta trajtonte qëndrimin e Rusisë në bisedimet e paqes me Ukrainën.

Kur u pyet nëse besonte se Presidenti rus Vladimir Putin dëshiron t’i japë fund luftës në Ukrainë, Trump u përgjigj:“Nuk mund t’ju ​​them, por do t’ju ​​njoftoj pas rreth dy javësh. Brenda dy javësh, do ta dimë shumë shpejt. Do ta zbulojmë nëse po na shfrytëzon apo jo, dhe nëse po, do të reagojmë pak më ndryshe. Por do të duhen rreth një javë e gjysmë. Megjithatë, jam i zhgënjyer nga ngjarjet që ndodhën dy netë më parë, ku njerëz u vranë në mes të asaj që do t’i quanim negociata”.

