Mesazhi i priftit Abdullah në Ramallah: E vërteta për Palestinën…

Populli palestinez po kalon nëpër padrejtësi dhe okupim, tha për N1 arkimandriti Abdullah Yulio, prift dhe famullitar i Kishës Katolike Melkite në qytetin palestinez Ramallah, tetëdhjetë kilometra larg Gazës.

Julio, i cili në vitet e kaluara ishte i shquar edhe në demonstrata për shkak të pozicionit të palestinezëve dhe shkeljeve të të drejtave të njeriut, beson se situata në Gaza është shumë e vështirë dhe se “palestinezët janë viktima, jo shkaku i padrejtësisë”.

“Situata në Gaza është shumë e vështirë. Populli ynë është i pafuqishëm, populli ynë vuan padrejtësinë, vuan nga sulmet e vazhdueshme ndaj Gaza-s nga autoritetet pushtuese, por jemi të sigurt se sado e gjatë kjo natë që po jetojmë, do të përfundojë një herë dhe do të gdhijë agimi i një dite të re. Agimi i ëndrrës sonë palestineze, që është një shtet i pavarur palestinez. Dua të them se ne jemi të gjithë këtu në Palestinë me njerëzit tanë në Gaza”, tha prifti Abdullah Yulio për N1.

Siç raporton ai, protesta mbahen në çdo vend në Palestinë dhe vendet arabe përreth, ku merr pjesë i gjithë kombi.

“Ne duam t’u themi njerëzve të Gaza-s se jemi me ta. Ajo që na dhemb është të dimë se diku tjetër e paraqesin këtë situatë sikur ne jemi shkaku i kësaj padrejtësie, por e vërteta është e kundërta, ne jemi ata që vuajmë padrejtësinë”, tha Yulio.

“Ka të krishterë, myslimanë, ortodoksë dhe katolikë, ne jemi të gjithë bashkë, jemi një komb unik, i madh. Ky është mesazhi im, ne duam paqe, shpresojmë për paqe, jemi të etur për paqe, por paqe të drejtë. Për këtë e lusim Zotin dhe jam i sigurt se ky mesazh i imi do të gjejë dëgjuesit e tij, sepse paqe në Jerusalem, paqe në Palestinë, do të thotë paqe në të gjithë Lindjen e Mesme. Paqja në Lindjen e Mesme do të thotë paqe në Mesdhe, Evropë dhe në mbarë botën. Për sa kohë që populli ynë do të vuajë padrejtësinë dhe do të durojë pushtimin, kjo situatë destabiliteti do të vazhdojë, jo vetëm këtu në Palestinë dhe Lindjen e Mesme, por edhe në Evropë dhe Amerikë. Shpresoj që Zoti të ndriçojë ndërgjegjen dhe zemrat e njerëzve në mënyrë që të arrijmë vërtet atë që shpresojmë, një paqe të drejtë për të gjithë”, tha Yulio për N1 në raportin e tij nga qyteti palestinez Ramallah. /tesheshi.com/

