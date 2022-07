Mesazhi i Lajen pas arritjes në Shkup: Maqedonia e Veriut tani duhet ta bëj hapin para

Maqedoni e Veriut duhet të bëjë një hap vendimtar përpara, është mesazhi që presidentja e Komisionit Evropian, Ursula Von der Leyen, e dërgoi sot pas mbërritjes në Shkup përmes Twitter-it.

Ajo është pritur në aeroportin e Shkupit nga ministri i Punëve të Brendshme, Bujar Osmani, pas së cilës kanë pasur një takim të shkurtër.

Sipas agjendës, ajo duhet të takohet me presidentin Pendarovski, kryeministrin Kovaçevski dhe kryeparlamentarin Xhaferi, e më pas do të ketë fjalim në Kuvend.

“Jam e lumtur që jam sot në Shkup. Maqedonia e Veriut është një partner real dhe i besueshëm. Populli i RMV-së ka treguar përkushtimin e tij ndaj vlerave evropiane. Ata meritojnë të shohin vendin e tyre duke përparuar drejt anëtarësimit. Tani i takon RMV-së të bëjë hapin vendimtar përpara”, ka shkruar von der Leyen.

