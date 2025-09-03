Mesazh kërcënues ndaj Kurtit në Mitrovicën e Veriut, Policia nis hetimet

Mesazh kërcënues ndaj Kurtit në Mitrovicën e Veriut, Policia nis hetimet

Një mesazh kërcënues ndaj kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, është shfaqur në Mitrovicën e Veriut, të martën në mbrëmje.

Zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bëhet fjalë për një mbishkrim të shkruar në një mur në rrugën “Vasilije Ostrovski”, në qytetin e banuar me shumicë serbe.

Sipas Elshanit, pas konsultimit me prokurorin kujdestar, është inicuar rasti për kanosje.

Elshani ka thënë se, deri më tani, nuk ka persona të dyshuar dhe as të arrestuar lidhur me këtë incident.

Ai ka shtuar se i njëjti mbishkrim, i shoqëruar me pamje grafike, ishte publikuar më herët në platformën e bisedave Telegram.

Në grupin “Koridor”, në këtë aplikacion, janë shpërndarë fotografi me mbishkrimin: “Sa Kosova zora svice, Albin Kurti mrtav biće” (shqip: “Në Kosovë do të agojë mëngjesi dhe Albin Kurti do të jetë i vdekur”).

Një tjetër fotografi paraqet të njëjtin mbishkrim, por edhe një imazh, ku një person i maskuar mban në njërën dorë kokën e Kurtit dhe në tjetrën një sopatë.

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se po vazhdon hetimet lidhur me rastin./REL

MARKETING

Të ngjajshme

Flotilja e ndihmës me destinacion Gazën kërkon mbrojtje evropiane mes kërcënimeve izraelite

Flotilja e ndihmës me destinacion Gazën kërkon mbrojtje evropiane mes kërcënimeve izraelite

Universiteti i Utrechtit në Holandë njofton bojkotimin e institucioneve izraelite për shkak të luftës në Gaza

Universiteti i Utrechtit në Holandë njofton bojkotimin e institucioneve izraelite për shkak të luftës në Gaza

Siljanovska-Davkova: Nuk ka nevojë për deklaratë të re për vijat e kuqe të shtetit mbi eurointegrimet

Siljanovska-Davkova: Nuk ka nevojë për deklaratë të re për vijat e kuqe të shtetit mbi eurointegrimet

Kryeministri spanjoll: Përgjigja e Evropës për luftën në Gazë ka qenë një dështim

Kryeministri spanjoll: Përgjigja e Evropës për luftën në Gazë ka qenë një dështim

Mbi një mijë gjoba për dy ditë, pesë persona janë arrestuar për shkak të vozitjes së papërgjegjshme

Mbi një mijë gjoba për dy ditë, pesë persona janë arrestuar për shkak të vozitjes së papërgjegjshme

Izraeli shënjestron ambulancat në njësinë mjekësore në Gaza

Izraeli shënjestron ambulancat në njësinë mjekësore në Gaza