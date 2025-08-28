Merz zotohet të forcojë ushtrinë gjermane për të mbrojtur NATO-n nga kërcënimet
Gjermania do të vazhdojë të forcojë ushtrinë e saj për të siguruar aftësinë e NATO-s për t’u vetëmbrojtur, tha kancelari Friedrich Merz të enjten gjatë vizitës së tij të parë në Marinën Gjermane.
“Ne shohim veprime të përditshme nga ushtria ruse. Ato po testojnë gatishmërinë dhe aftësinë tonë për t’u vetëmbrojtur”, i tha kancelari marinës në bordin e fregatës anti-nëndetëse Bayern pranë brigjeve veriore të vendit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
“Dhe kjo është arsyeja pse dua të them se ne do të bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë në muajt dhe vitet e ardhshme për të mbrojtur lirinë, paqen dhe integritetin territorial të territorit të aleancës”, tha Merz.
Mbrojtja e Gjermanisë dhe NATO-s është bërë më e nevojshme që nga fillimi i luftës së Rusisë kundër Ukrainës në shkurt 2022, theksoi ai.
Merz kishte folur më parë me inspektorin e marinës, Jan Christian Kaack, në komandën detare në portin verior të Rostockut dhe kishte vizituar selinë e re taktike detare, të njohur si Komandanti i Task Forcës Baltike.
E themeluar në vitin 2024, selia është e ngarkuar me planifikimin e operacioneve dhe ushtrimeve detare, si dhe me drejtimin e forcave detare të caktuara nga NATO.
Marina Gjermane ka rreth 15,300 ushtarë. Pas forcave ajrore dhe ushtrisë, është dega më e vogël e Bundeswehr-it, ushtrisë gjermane.
Merz u kthye me helikopter dhe tani është në rrugën e tij për në Francë, ku do të takohet me presidentin Francez Emmanuel Macron në Toulon për një darkë të enjten në mbrëmje.