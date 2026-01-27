Merz u siguron mbështetje liderëve të Danimarkës dhe Grenlandës: “Evropa është zgjuar”
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, u takua të martën me Kryeministren daneze, Mette Frederiksen dhe Kryeministrin grenlandez, Jens-Frederik Nielsen, në Berlin për t’ua shprehur mbështetjen qeverisë së tij, ndërsa tensionet me administratën amerikane vazhdojnë, raporton Anadolu.
“Evropa është zgjuar. Unioni ynë evropian ka kontribuar në suksesin e negociatave për Grenlandën”, tha Merz në rrjetet sociale pas takimit. “Gjermania do të rrisë angazhimin e saj si partner i NATO-s për sigurinë në Veri të Lartë. Këtë e kam siguruar për Mette Frederiksen dhe Jens-Frederik Nielsen”, shtoi ai.
Ndërkohë që Presidenti amerikan, Donald Trump, ka moderuar retorikën e tij mbi Grenlandën pas takimit të javës së kaluar me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, tensionet mbi kërkesat e SHBA-së mbeten të pazgjidhura.
Pas takimit në Davos, Trump shpalli një marrëveshje kornizë për Grenlandën, e cila synon të adresojë shqetësimet e SHBA-së për sigurinë. Detajet e planit mbeten të papublikuara. Disa raporte mediatike kanë pretenduar se marrëveshja do të caktojë bazat ushtarake amerikane në Grenlandë si territor sovran amerikan.
Trump ka deklaruar disa herë se SHBA-ja duhet të marrë Grenlandën për arsye sigurie kombëtare dhe për të penguar rivalë si Kina dhe Rusia në Arktik. Si Danimarka ashtu edhe Grenlanda – një territor me vetqeverisje brenda Mbretërisë së Danimarkës – deri tani kanë refuzuar çdo propozim për shitjen e territorit ose dhënien e sovranitetit.