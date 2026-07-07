Merz: Samiti i NATO-s në Ankara do të japë mesazhin e “forcës dhe unitetit”
Kancelari gjerman, Friedrich Merz shprehu besimin të martën se samiti i NATO-s në Turqi do të projektojë “forcë dhe unitet” në një kohë tensionesh dhe konfliktesh globale, transmeton Anadolu.
“Samiti i NATO-s në Ankara po zhvillohet në kohë të trazuara dhe në këto kohë ne kemi nevojë për një NATO të fortë dhe të bashkuar si një garantues i lirisë dhe sigurisë sonë,” u tha Merz gazetarëve në aeroportin e Berlinit përpara se të nisej për ngjarjen në kryeqytetin turk Ankara.
Merz tha se aleatët evropianë janë të përgatitur të mbajnë më shumë përgjegjësi brenda aleancës duke rritur shpenzimet e mbrojtjes dhe duke rritur aftësitë ushtarake, duke forcuar kështu shtyllën evropiane të NATO-s.
Kancelari gjerman tha se ai ka zhvilluar diskutime intensive në javët e fundit me Presidentin e SHBA Donald Trump, presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, liderë të tjerë evropianë dhe Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte për të ndihmuar që samiti të japë rezultate pozitive.
“Shpresoj që, së bashku, ne mund të kemi sukses në nxitjen e një “Shpirti të Ankarasë” në këtë samit. Ne po ndërtojmë një NATO më evropiane në mënyrë që NATO të mund të mbetet transatlantike. Ky duhet të jetë mesazhi që del nga ky samit”, tha Merz.
Ai shtoi se qëllimi është të arrihet një bashkëpunim më i fortë transatlantik dhe një aftësi shumë më e fortë e mbrojtjes evropiane.