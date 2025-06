Merz për Trump: Nuk jemi miq, por kolegë të mirë

Gjatë takimit të tij të parë me presidentin amerikan Donald Trump, kancelari gjerman Friedrich Merz u mundua ta bindi Trumpin se ai ishte personi kyç për të përfunduar luftën e Rusisë kundër Ukrainës.

Deutsche Welle: Kancelari gjerman Friedrich Merz është me ne tani. Po vini direkt nga takimi juaj i parë personal me Donald Trump. Duket se krijuat një marrëdhënie të mirë atje, por kishit gjithashtu një takim më të detajuar me të. A arritët ndonjë angazhim konkret për Ukrainën pas kujtimit tuaj se Shtetet e Bashkuara janë ato që bëjnë ndryshimin për këtë çështje?

Friedrich Merz: Në të vërtetë, ne folëm intensivisht për disa çështje. Një prej tyre ishte Ukraina dhe kjo luftë e tmerrshme e Rusisë kundër Ukrainës. Folëm për tregtinë, për tarifat. Nuk ishte pritshmëria ime që presidenti të merrte sot një vendim të ri. Por argumentova dhe përpiqem ta bind atë që tani kemi detyrimin të ushtrojmë më shumë presion ndaj Rusisë për të përfunduar këtë luftë. Por, nga ana tjetër, e di që kjo është një çështje shumë e komplikuar. Edhe këtu në SHBA, kemi debat të fortë në Senat. Jam optimist, por nuk jam aq optimist sa të parashikoj që do të ndryshojë brenda natës diçka në territorin e Ukrainës.

Donald Trump gjithashtu tha se mund të humbasë durimin me Rusinë dhe Ukrainën dhe se do të ishte i gatshëm të godiste ashpër të dyja. Sipas mendimit tuaj, sa afër është ai të humbasë durimin për Ukrainën?

Ai po sheh që nismat e tij të javëve të fundit nuk patën sukses dhe se presidenti Putin duket se nuk është i gatshëm ta ndalë këtë luftë. Kjo ndodh pavarësisht nga biseda shumë e gjatë telefonike që kishin pasur dje. Pra, ne po flasim për instrumente, për atë që mund të bëjmë së bashku, Bashkimi Evropian me Gjermaninë, dhe SHBA nga kjo anë e Atlantikut. Nuk kam një përgjigje sot, por jam i sigurt që ai po mendon se çfarë mund të bëjë më shumë. Dhe ia kujtova se SHBA gjithmonë ka luajtur rolin global për të ushtruar presion ndaj atyre që janë në luftë. Dhe nesër është 6 qershori, i njohur si Dita D, kur amerikanët erdhën në Evropë në vitin 1944 për të ndalur luftën në Evropë. Kjo mund të jetë një situatë historike e ngjashme, jo me veprime ushtarake, por me presion ndaj Rusisë për të ndaluar këtë luftë.

Tregtia ishte një tjetër temë e rëndësishme. Presidenti Trump e përsëriti se i pëlqejnë tarifat, edhe pse shumë pak të tjerë mendojnë kështu. A po e ndien ai së shpejti presionin se tarifat mund të dëmtojnë edhe Shtetet e Bashkuara?

Po punojmë brenda një afati shumë të ngushtë kohor. Do të dëshironim të arrinim një marrëveshje brenda javëve të ardhshme. Na ka mbetur pak kohë deri në fillim të korrikut, që është afati që ka vendosur qeveria amerikane. Është një çështje që nuk varet vetëm nga pala gjermane: ne duhet ta koordinojmë brenda Bashkimit Evropian. Po e bëjmë këtë. Do të kthehem në Evropë dhe do të flas me kolegët e mi evropianë për këtë temë. Do të bëjmë propozime për ta kapërcyer këtë situatë. Tarifat e larta nuk janë në interesin tonë. Dhe do të përpiqem të bind qeverinë amerikane, veçanërisht presidentin që duhet të arrijmë një zgjidhje. Por do të marrë kohë.

Si do ta matni nëse ky takim bëri një ndryshim të vërtetë?

Do ta mat këtë me takime dhe telefonata të tjera të rregullta dhe me koncesione nga të dyja anët dhe gatishmërinë për të arritur një marrëveshje. Dhe kjo është ajo që mora nga dita e sotme: Ai është vërtet i gatshëm të arrijë një marrëveshje për tregtinë dhe, nëse mund ta arrijmë atë brenda një periudhe të afërt, do të arrinim shumë më tepër se qeveritë e mëparshme nga të dyja anët e Atlantikut. Pra, kjo është një mundësi e madhe.

Ju keni të njëjtin emër, Friedrich, si gjyshi i presidentit Trump, dhe i dhatë atij një kopje të certifikatës së lindjes së tij. Pra, a mund të thuhet se ky është fillimi i një miqësie të re vllazërore?

Jo, është një bashkëpunim shumë i ngushtë. Ne u takuam për herë të parë sot, në funksionet tona si liderë, dhe shpresoj që do të jemi në gjendje të bashkëpunojmë ngushtë, hapur dhe si kolegë të mirë nga të dyja anët e Atlantikut. /DW/

