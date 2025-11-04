Merz paralajmëron deportimin e sirianëve: S’kanë më arsye për azil në Gjermani
Kancelari gjerman, Friedrich Merz ka deklaruar se sirianët nuk kanë më arsye për t’u dhënë azil në Gjermani pas përfundimit të luftës civile në vendin e tyre. Merz ka thënë se ata do të inkurajohen të kthehen për të ndihmuar në rindërtimin e atdheut të tyre.
Gjatë luftës civile 14-vjeçare të Sirisë, Gjermania ka pritur më shumë refugjatë se çdo vend tjetër në BE, por kancelari dhe të tjerët në kabinetin e tij të koalicionit argumentojnë se situata ka ndryshuar që nga rënia e qeverisë së Bashar al-Assad 11 muaj më parë.
Merzi ka deklaruar të martën se priste një pjesë e madhe e më shumë se 1 milion sirianëve që jetojnë në Gjermani do të ktheheshin vullnetarisht në shtëpi.
“Tani nuk ka më arsye për azil në Gjermani, dhe për këtë arsye ne mund të fillojmë edhe me riatdhesimet”, ka thënë ai. Ata që refuzuan të ktheheshin mund të përballen me deportim “në të ardhmen e afërt”.
Merzi duket se kundërshtonte ministrin e tij të Jashtëm, Johann Wadephul, i cili pas një vizite në Damask javën e kaluar ka shprehur dyshime se shumë sirianë do të zgjidhnin të ktheheshin duke pasur parasysh shkatërrimin dhe paqëndrueshmërinë e vazhdueshme, të cilat, sipas tij, e bënin të vështirë për t’u imagjinuar një ekzistencë dinjitoze.
Wadephul më parë kishte mbajtur një qëndrim më të ashpër, duke mbështetur linjën e qeverisë ndërsa ajo synon të ndalojë ngritjen e Alternativës për Gjermaninë (AfD) të ekstremit të djathtë dhe anti-emigrantëve.
Ajo që pak politikanë duan të prekin është efekti që mund të kenë deportimet në Gjermani, ku qindra mijëra sirianë janë integruar me sukses, duke mësuar gjuhën dhe duke u bashkuar me fuqinë punëtore – e cila po kërkon rekrutë në një kohë kur popullsia gjermane po plaket me shpejtësi.
Më shumë se 7,000 mjekë sirianë janë të punësuar në sektorin e shëndetësisë, shpesh në rajone rurale që janë shërbyer dobët në dekadat e fundit.
Shumë nga 1.3 milionë sirianët që jetojnë në Gjermani, pothuajse një e katërta e të cilëve kanë lindur në shtëpinë e tyre të adoptuar, kanë marrë shtetësinë, megjithëse shumica kanë vetëm leje qëndrimi të përkohshme.