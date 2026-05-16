Merz: Nuk do t’i këshilloja fëmijët e mi të jetonin në SHBA
Kancelari gjerman Friedrich Merz tha të premten se do t’i këshillonte fëmijët e tij të mos jetojnë ose studiojnë në Shtetet e Bashkuara për momentin, duke përmendur një klimë shoqërore që ndryshon me shpejtësi dhe mundësi të kufizuara edhe për ata me arsim të lartë.
Komentet nxjerrin në pah tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre evropianë nën Presidentin Donald Trump, me mosmarrëveshjet mbi tregtinë, luftërat në Ukrainë dhe tani Iranin që e vënë aleancën e NATO-s nën presion.
Merz muajin e kaluar tha se Shtetet e Bashkuara po poshtëroheshin në luftën me Iranin, duke zemëruar Trumpin. Disa ditë më vonë, Uashingtoni njoftoi një tërheqje të pjesshme të trupave nga Gjermania dhe rritje të tarifave për makinat e Bashkimit Evropian, një sektor ku Gjermania është e fortë.
Duke folur para një audience të re në një konventë katolike në Wuerzburg, Merz tha se njerëzit ishin shumë të prirur të mendonin në “modën e katastrofës” për gjendjen e botës dhe i nxiti gjermanët të ndihen më optimistë për potencialin e vendit të tyre.
«Unë besoj fuqimisht se ka pak vende në botë që ofrojnë mundësi kaq të mëdha, veçanërisht për të rinjtë, si Gjermania», tha ai.
«Nuk do t’ua rekomandoja fëmijëve të mi të shkojnë në SHBA sot, të arsimohen atje dhe të punojnë atje, thjesht sepse atje është krijuar papritur një klimë shoqërore», tha Merz, një baba 70-vjeçar i tre fëmijëve.
“Sot, njerëzit më të arsimuar në Amerikë kanë vështirësi të mëdha në gjetjen e një pune.”
Merz mori detyrën në vitin 2025 si një transatlanticist i vetëshpallur , por që atëherë e ka kritikuar aleatin më të fuqishëm të Gjermanisë. Trump, nga ana tjetër, tha se Merz duhet të përqendrohet në rregullimin e “vendit të tij të shkatërruar”.
Unë jam një admirues i madh i Amerikës», i tha Merz audiencës së tij. «Admirimi im nuk po rritet për momentin», tha ai mes të qeshurash dhe duartrokitjeve.