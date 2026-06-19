Merz mbështet thirrjet e BE-së ndaj Izraelit për të ndaluar përshkallëzimin në Bregun Perëndimor
Kancelari gjerman mbështeti thirrjen e BE-së që Izraeli të përmbahet nga përshkallëzimi i mëtejshëm në Bregun Perëndimor, por njëkohësisht bëri të qartë se Berlini kundërshton kufizimet tregtare që synojnë të ushtrojnë presion ndaj qeverisë izraelite, raporton Anadolu.
Duke folur për gazetarët pas samitit të liderëve të BE-së në Bruksel, Friedrich Merz tha se udhëheqësit e bllokut zhvilluan diskutime të detajuara mbi marrëveshjen SHBA–Iran dhe zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme, përfshirë situatën në Liban.
“Ne jemi dakord se tani është urgjentisht e nevojshme që armëpushimi i negociuar midis SHBA-së dhe Iranit të funksionojë edhe në Libanin jugor”, tha Merz.
Kancelari shtoi se udhëheqësit e BE-së po i bëjnë thirrje Izraelit “të përmbahet nga përshkallëzimi i mëtejshëm përmes ndërtimit të vendbanimeve kolone në Bregun Perëndimor”. Ai tha se këtë qëndrim ia ka përcjellë vazhdimisht drejtpërdrejt kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.
Komuniteti ndërkombëtar, përfshirë OKB-në, i konsideron vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor si të paligjshme sipas të drejtës ndërkombëtare. OKB-ja ka paralajmëruar vazhdimisht se zgjerimi i vazhdueshëm i vendbanimeve kolone kërcënon qëndrueshmërinë e një zgjidhjeje me dy shtete, një kornizë që shihet si kyç për zgjidhjen e konfliktit disadekadësh mes palestinezëve dhe izraelitëve.
Merz vuri në dukje se në samit gjithashtu u diskutuan masa të mundshme tregtare kundër Izraelit. Megjithatë, ai konfirmoi se Gjermania i hodhi poshtë ato propozime. Ai nuk dha detaje të mëtejshme mbi masat që janë shqyrtuar.
Shtetet anëtare të BE-së kanë qenë të ndara prej muajsh nëse duhet të miratojnë një qasje më të ashpër ndaj qeverisë së Netanyahut, në mes të pretendimeve për krime lufte dhe shkelje të tjera të së drejtës ndërkombëtare në Gaza, Bregun Perëndimor dhe Liban.
Spanja dhe Irlanda — ndër kritikët më të zëshëm të Izraelit në bllok — po udhëheqin thirrjet për veprim më të fortë, të mbështetura nga më shumë se dhjetë shtete anëtare.
Gjermania, një nga aleatët më të ngushtë të Izraelit në Evropë, ka vazhduar të bllokojë propozimet për sanksione më të ashpra, duke argumentuar se BE-ja duhet të mbajë kanalet diplomatike të hapura dhe të ngrejë shqetësimet përmes bisedimeve dypalëshe në vend të masave ndëshkuese.