Merz, Macron, Starmer dënojnë sulmet e Iranit në rajon
Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe dënojnë ashpër sulmet iraniane ndaj vendeve të rajonit: “Irani duhet të ndërpresë goditjet arbitrare ushtarake”, thuhet në një deklaratë të përbashkët të kancelarit gjerman Friedrich Merz, presidentit francez Emmanuel Macron dhe kryeministrit britanik Keir Starmer. Përmes kësaj deklarate ata bëjnë thirrje për kthimin në tryezën e bisedimeve duke kërkuar njëkohësisht që udhëheqja në Teheran “duhet të gjejë një zgjidhje përmes negociatave”.
Merz kritikon ashpër Iranin
Kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz i bëri thirrje Iranitqë t’i ndërpresë menjëherë sulmet ushtarake ndaj objektivave në rajon. Në një deklaratë të publikuar mbrëmjen e së shtunës (28.02.2026) kancelari nënvizon gjithashtu, se Irani duhet “të heqë dorë edhe nga aktivitetet e tjera destabilizuese në rajon dhe më tej” si dhe “të ndërpresë dhunën kundër popullit të vet”.
Macron: Duhet ndalur përshkallëzimi aktual
Presidenti i Francës Emmanuel Macron tërheq vëmendjen për pasoja të rënda të një lufte ndërmjet SHBA-së dhe Izraelit nga njëra anë dhe Iranit nga ana tjetër ndaj paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Përshkallëzimi aktual duhet të ndalet, deklaroi Macron. Sipas tij, Franca është e gatshme, që nëse i kërkohet të verë në dispozicion mjetet e nevojshme për mbrojtjen e partnerëve të vet. Macron gjithashtu kërkoi mbledhjen urgjente të Këshillit të Sigurimit. Më parë NATO komunikoi, se po ndjek me saktësi zhvillimet në Iran dhe në rajon.
Sanchez dënon sulmin e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit
Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez dënoi operacionin ushtarak të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit duke e quajtur atë si “sulm të njëanshëm”. Kjo përbën një përshkallëzim dhe kontribuon për një rend botëror të pasigurtë dhe armiqësor, shprehet Sanchez.
E ngarkuara e BE-së për Politikën e Jashtme thërret mbledhje krize
E ngarkuara e BE-së për Politikën e Jashtme Kaja Kallas ka thirrur për të dielën (01.03.2026) mbledhjen e jashtëzakonshme online të ministrave të jashtëm të BE-së. “Sulmet e regjimit iranian pa dallim ndaj fqinjëve bartin rrezikun e përfshirjes së rajonit në një luftë të zgjeruar”, shkruan Kallas në platformën X. Është vendimtare, që lufta të mos përhapet më tej, nënvizon ajo. /DW