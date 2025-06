Merz i Gjermanisë thotë se disa ligjvënës amerikanë ‘nuk kanë ide’ për shkallën e riarmatimit të Rusisë

Disa ligjvënës amerikanë nuk e kuptojnë shkallën e fushatës së riarmatimit të Rusisë, ka thënë të premten kancelari gjerman Friedrich Merz, një ditë pasi zhvilloi bisedime me presidentin e SHBA-së Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë.

MARKETING

“U takova me disa senatorë në Capitol Hill dhe u thashë atyre të shikonin riarmatimin që po bën Rusia”, tha Merz në një konferencë biznesi në Berlin, shkruan Reuters, përcjell Telegrafi.

“Ata qartësisht nuk kanë idenë se çfarë po ndodh atje tani”, citohet të ketë thënë ai, pa identifikuar senatorët.

Sipas Reuters, Rusia ka zhvendosur impiantet e mbrojtjes në prodhim 24 orë në ditë që nga fillimi i pushtimit të saj në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt 2022 dhe ka nënshkruar marrëveshje armësh me Korenë e Veriut dhe Iranin, duke bërë që zyrtarët evropianë të paralajmërojnë se Moska së shpejti mund të jetë në një pozicion për të sulmuar territorin e NATO-s.

Rusia, e cila e rriti buxhetin e saj të mbrojtjes për vitin 2025 në nivelin më të lartë që nga Lufta e Ftohtë, mohon çdo qëllim të tillë dhe thotë se po zhvillon një “operacion të posaçëm ushtarak” në Ukrainë për të mbrojtur sigurinë e saj kundër asaj që e paraqet si një Perëndim armiqësor.

Merz, një konservator që mori pushtetin në maj, është udhëheqësi i fundit evropian që viziton Trumpin me shpresën për ta bindur atë për nevojën për të mbështetur Ukrainën kundër pushtimit rus dhe për të vazhduar të ndihmojë në mbështetjen e sigurisë së Evropës përmes aleancës së NATO-s.

Merz tha se ishte siguruar nga fjalët që Trump kishte shqiptuar gjatë takimit të tyre publik në Zyrën Ovale, veçanërisht “jo”-ja e fortë e presidentit amerikan ndaj një pyetjeje nëse Shtetet e Bashkuara kishin plane për t’u tërhequr nga NATO.

Vendet evropiane kanë rritur shpenzimet e mbrojtjes që kur pushtimi i plotë i Ukrainës nga Rusia shkaktoi konfliktin më të përgjakshëm të kontinentit që nga Lufta e Dytë Botërore.

Edhe para se të merrte detyrën, Merz mblodhi një shumicë parlamentare ad hoc për të ndryshuar kushtetutën e Gjermanisë për të përjashtuar shpenzimet ushtarake nga shumica e rregullave të huamarrjes, dhe që atëherë ai ka premtuar të shpenzojë 1.5% të produktit të brendshëm bruto për infrastrukturë me përdorim të dyfishtë ushtarak.

Merz ka mbështetur kërkesën e Trump që anëtarët e NATO-s të angazhohen për një objektiv prej më shumë se dyfishimit të shpenzimeve të mbrojtjes në 5% të PBB-së në të ardhmen.

Trump e mirëpriti këtë angazhim të enjten dhe i tha Merz se forcat amerikane do të mbeteshin në Gjermani.

“Na pëlqen apo jo”, tha Merz të premten, “ne do të mbetemi të varur nga Shtetet e Bashkuara… për një kohë të gjatë”.

Shtatorin e kaluar, Rusia tha se buxheti i saj i mbrojtjes do të arrinte në 13.5 trilionë rubla (rreth 149 miliardë euro) në vitin 2025, 25% më shumë se sa ishte në vitin e kaluar, që do të thotë se ushtria do të thithë 32% të të gjitha shpenzimeve publike. /

MARKETING