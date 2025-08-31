Merz i Gjermanisë pret që lufta në Ukrainë të zgjasë shumë
Kancelari gjerman Friedrich Merz tha të dielën se ishte i përgatitur që lufta në Ukrainë të zgjaste shumë, duke qenë se luftërat zakonisht përfundojnë me disfatë ushtarake ose lodhje ekonomike, skenarë që ai nuk i sheh në horizont as për Kievin dhe as për Moskën.
Komentet e Merz vijnë një ditë para skadimit të afatit të caktuar nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump për një takim midis presidentëve të Rusisë dhe Ukrainës me qëllim hapjen e rrugës për bisedime paqeje.
Trump ka kërcënuar me “pasoja” nëse takimi nuk zhvillohet.
Merz dhe presidenti francez Emmanuel Macron kanë thënë se faji është i presidentit rus Vladimir Putin dhe i kanë kërkuar SHBA-së të vendosë sanksione më të ashpra ndaj Moskës.
“Unë po përgatitem nga brenda që kjo luftë të zgjasë shumë”, tha Merz në një intervistë me transmetuesin publik ZDF, shkruan Reuters, përcjell Telegrafi.
Po bëhen përpjekje përmes iniciativave intensive diplomatike për t’i dhënë fund luftës sa më shpejt të jetë e mundur, por kjo nuk mund të jetë “me çmimin e kapitullimit të Ukrainës”, sepse Rusia thjesht do të synonte një vend tjetër, tha ai.
“Dhe pastaj pasnesër do të jemi ne”, shtoi Merz. “Kjo nuk është një mundësi”.
Ai refuzoi të fliste në intervistë për çështjen e një vendosjeje të mundshme të trupave gjermane në Ukrainë si pjesë e garancive të sigurisë në rast të një marrëveshjeje paqeje.
Britania dhe Franca po udhëheqin një propozim për një “forcë sigurie” për të penguar agresionin e mundshëm rus në të ardhmen brenda këtij konteksti, por perspektiva e bashkimit të Gjermanisë me to ka shkaktuar shqetësim në një vend të dëmtuar nga e kaluara e tij naziste.
Kremlini tha të dielën se fuqitë evropiane po pengonin përpjekjet e Trump për paqe dhe se Rusia do të vazhdonte operacionin e saj në Ukrainë derisa Moska të shihte shenja reale se Kievi ishte gati për paqe.