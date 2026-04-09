Merz: Gjermania nuk do të kufizojë përdorimin e bazave ushtarake nga SHBA-ja
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, ka deklaruar se vendi i tij nuk do të kufizojë qasjen e forcave amerikane në bazat ushtarake në vend, duke hedhur poshtë spekulimet për hakmarrje të mundshme nga administrata e presidentit amerikan, Donald Trump, transmeton Anadolu.
Në një konferencë për media në Berlin, Merz njoftoi se ai theksoi nevojën për të ruajtur unitetin e NATO-s gjatë një telefonate të kohëve të fundit me presidentin Trump, pavarësisht dallimeve mbi konfliktin me Iranin.
“Ne nuk diskutuam as për tërheqje dhe as për kufizim të përdorimit të infrastrukturës ushtarake të mirëmbajtur nga forcat amerikane në Gjermani,” u tha ai gazetarëve.
“Marrëveshjet e stacionimit janë në fuqi dhe qeveria gjermane nuk ka arsye të vërë në dyshim nëse forcat amerikane kanë vepruar brenda këtyre marrëveshjeve në javët e fundit”, shtoi ai.
Ai theksoi se presidenti Trump nuk ngriti ndonjë plan për tërheqjen e trupave amerikane të stacionuara në Gjermani.
Komentet vijnë pas raporteve në mediat amerikane se Washingtoni po shqyrton zhvendosjen e forcave nga vendet e NATO-s të konsideruara si të padobishme gjatë luftës së Iranit në vende më mbështetëse. Wall Street Journal raportoi se ky veprim mund të penalizojë aleatët që shihen si të pamjaftueshëm bashkëpunues me SHBA-në dhe Izraelin.
Në javët e fundit, zyrtarët amerikanë kanë kritikuar ashpër disa partnerë evropianë, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Spanjën dhe Francën, për kufizimin e lëvizjeve ushtarake ose mohimin e të drejtave të fluturimit.
Edhe pse Gjermania nuk vendosi kufizime të tilla, ministri i Mbrojtjes, Boris Pistorius, u kritikua ashpër nga Washingtoni pasi tha se “kjo nuk është lufta jonë, ne nuk e filluam atë”.
Merz paralajmëroi se mosmarrëveshjet mbi luftën e SHBA-së dhe Izraelit me Iranin nuk duhet ta dëmtojnë aleancën.
“Gjatë telefonatës sonë të djeshme, diskutuam gjithashtu të ardhmen e NATO-s. Aktualisht nuk ka zëvendësim për këtë aleancë dhe unë kam një interes të fortë për ta ruajtur dhe zhvilluar atë më tej së bashku me presidentin amerikan”, tha kancelari gjerman.
“Ne duam të sigurohemi që kjo luftë, e cila është bërë një provë stresi transatlantike, të mos i tendosë më tej marrëdhëniet midis SHBA-së dhe partnerëve të saj evropianë të NATO-s”, theksoi Merz, duke shtuar se “nuk dua një përçarje brenda NATO-s” dhe se “NATO-ja është garantuese e sigurisë sonë, veçanërisht në Evropë”.
Trump vazhdimisht ka shprehur zhgënjimin me përgjigjen e NATO-s ndaj konfliktit me Iranin. Në një postim në Truth Social pas takimit të djeshëm me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, ai shkroi se “NATO nuk ishte aty kur na duhej dhe nuk do të jetë aty nëse na duhet përsëri”.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, më herët tha se Trump beson se NATO u “testua dhe dështoi” gjatë konfliktit.
“Është mjaft e trishtueshme që NATO i ktheu shpinën popullit amerikan gjatë gjashtë javëve të fundit”, tha ajo, “kur populli amerikan është ai që ka financuar mbrojtjen e tij”.