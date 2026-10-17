Merz: Gjermania nuk do ta lërë Ukrainën të përballet e vetme me Rusinë
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, ka bërë thirrje edhe një herë për vazhdimin e mbështetjes ndaj Ukrainës në luftën e saj me Rusinë, transmeton Anadolu.
“Ne nuk duhet ta lëmë këtë vend dhe popullin e tij të përballen të vetëm me situatën. Dhe nuk do ta bëjmë këtë”, tha Merz në kongresin e organizatës rinore të Bashkimit të tij Demokristian (CDU) dhe partisë së saj simotër, Bashkimit Social-Kristian (CSU), në Berlin.
Gjermania ka qenë një nga mbështetëset më të fuqishme ushtarake të Ukrainës që nga shpërthimi i luftës në shkurt të vitit 2022, duke i ofruar sisteme të avancuara armatimi, municione dhe ndihmë të konsiderueshme financiare, si dhe duke iu bashkuar sanksioneve perëndimore kundër Moskës.
Merz kritikoi gjithashtu partinë opozitare të ekstremit të djathtë, Alternativa për Gjermaninë (AfD) dhe partinë e ekstremit të majtë E Majta për “minimizimin e situatës” lidhur me Rusinë.
“Ajo që po shohim aktualisht nga Rusia nuk është thjesht vënia në pikëpyetje e integritetit territorial të Ukrainës. Ajo që po shohim nga Rusia është minimi i përditshëm i demokracisë sonë, i vlerave tona dhe i mënyrës sonë të jetesës. Dhe ne po i kundërpërgjigjemi kësaj tani”, tha kancelari.
Deklaratat e Merzit vijnë pas komenteve të fundit të kreut të shërbimit të inteligjencës së jashtme të Gjermanisë, i cili paralajmëroi për rrezikun që vendi të përfshihet në një konflikt të armatosur me Rusinë, duke thënë se Moska tashmë e konsideron Berlinin një nga kundërshtarët e saj kryesorë.
Martin Jaeger, president i Shërbimit Federal të Inteligjencës së Gjermanisë (BND), i tha komisionit parlamentar për inteligjencën se përballja me Rusinë ka marrë një dimension të ri dhe më të rrezikshëm.