Merz: Bisedimet e G7-tës tregojnë se Trump po afrohet me Evropën për Ukrainën
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, ka shprehur optimizëm se SHBA-ja dhe Evropa po lëvizin drejt një qasjeje të përbashkët për Ukrainën, pas diskutimeve me presidentin Donald Trump në samitin e G7-tës në Evian të Francës, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët në margjinat e samitit, Merz tha se shkëmbimet e udhëheqësve evropianë me Trumpin për Ukrainën ishin konstruktive, duke rritur shpresat për një qasje të koordinuar në fazën e ardhshme të mbështetjes për Kievin.
“E pashë shumë bashkëpunues dhe vura re se po dëgjonte me shumë vëmendje. Kjo më jep një shkallë të caktuar optimizmi se ne, si evropianë dhe amerikanë, mund të punojmë së bashku për t’i dhënë fund luftës”, u tha Merz gazetarëve.
Ai tha se konflikti ka hyrë në një fazë të re, duke argumentuar se mbështetja e vazhdueshme ushtarake e Evropës ka forcuar pozicionin e Ukrainës dhe e ka bërë gjithnjë e më të qartë se Rusia nuk mund të fitojë në fushën e betejës.
Merz tha gjithashtu se evropianët do të rrisin më tej presionin ekonomik ndaj Moskës përmes një raundi të ri sanksionesh, me qëllim që ta detyrojnë Rusinë të kthehet në tryezën e negociatave.
“Ndoshta mund të citoj një nga pjesëmarrësit këtu, i cili, me të drejtë, vuri në dukje se Rusia gjithmonë ka shkëlqyer në mbrojtje dhe në zmbrapsjen e sulmeve, por kurrë në historinë e saj nuk ka pasur sukses në zhvillimin e luftërave pushtuese”, tha kancelari gjerman.
“Kam pasur përshtypjen, si sot ashtu edhe mbrëmë, se presidenti Trump gradualisht po bëhet i hapur ndaj këtij vlerësimi dhe tani po punon me ne për të gjetur një mënyrë për t’i dhënë fund kësaj lufte”, shtoi ai.