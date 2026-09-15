Merz anulon udhëtimin në Nju-Jork për Debatin e Përgjithshëm të OKB-së për shkak të zgjedhjeve
Kancelari Friedrich Merz ka anuluar udhëtimin e planifikuar për në Nju-Jork javën e ardhshme për të marrë pjesë në Debatin e Përgjithshëm të OKB-së, thanë të martën burime qeveritare, transmeton Anadolu.
“Ndryshe nga planet fillestare, kancelari nuk do të udhëtojë për në Nju Jork-javën e ardhshme, pasi prania e tij në Berlin është e nevojshme”, citoi qarqe qeveritare agjencia e lajmeve dpa.
Fjalimi i Merzit në Debatin e Përgjithshëm të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së ishte planifikuar nga OKB-ja për të mërkurën, tri ditë pas zgjedhjeve rajonale në Meklenburg-Vorpommern dhe Berlin më 20 shtator.
Të hënën e ardhshme, drejtues të lartë të Unionit Kristian Demokrat të Merzit do të zhvillojnë takime të brendshme partiake. Dy ditë më vonë, ligjvënësit e CDU-së dhe partisë së saj simotër bavareze, CSU-së, do të mblidhen si grup në Parlamentin gjerman – takime të rëndësishme për një kancelar që ndodhet nën presion pas zgjedhjeve rajonale.
– Sondazhi e vendos AfD-në shumë përpara konservatorëve
Komentet erdhën pasi debati për të ardhmen e tij u intensifikua pas një humbjeje të mprehtë të konservatorëve në Saksoni-Anhalt, ndërsa një sondazh i ri mbarëkombëtar e vendosi Alternativën për Gjermaninë (AfD) shumë përpara kristiandemokratëve të tij.
Një sondazh i GMS-së i publikuar të hënën e vendosi AfD-në në një rekord prej 30 për qind në nivel kombëtar, 10 pikë përpara Unionit Kristian Demokrat të qendrës së djathtë të Merzit dhe partisë së tij simotër bavareze, Unioni Kristian Social, i cili ra në 20 për qind, niveli më i ulët i sondazheve të GMS-së për konservatorët.
Socialdemokratët (SPD) qëndruan në 11 për qind. Të marra së bashku, koalicioni i kancelarit nuk do të mbetej larg një mazhorance parlamentare nëse zgjedhjet kombëtare do të mbaheshin këtë javë.
Shifrat shënojnë një ndryshim të theksuar nga zgjedhjet federale të 23 shkurtit 2025, kur CDU/CSU fitoi 28,5 për qind dhe AfD 20,8 për qind.
– Votimet rajonale shihen si testi i radhës për Merz
Sondazhi u krye disa ditë përpara zgjedhjeve rajonale në Mecklenburg-Vorpommern dhe Berlin të dielën. Këto votime po ndiqen si një test i mëtejshëm për Merzin pasi AfD-ja fitoi 43,8 për qind në Saksoni-Anhalt më 6 shtator. Në atë shtet lindor, CDU-ja ra në nivelin më të ulët historik prej 17,2 për qind.
Spekulimet janë rritur për javë të tëra për një ndryshim të mundshëm të kancelarit, ku kryeministri i North Rhine-Westphalia, Hendrik Wuest, përmendet si një pasardhës i mundshëm brenda CDU-së.
Një luftë lidershipi brenda kristiandemokratëve pas zgjedhjeve shtetërore nuk do të shpërndante në vetvete Bundestagun ose nuk do të detyronte një votim të parakohshëm kombëtar. Nëse presioni partiak do ta nxirrte Merzin jashtë, parlamentit do t‘i duhej të zgjidhte një kancelar të ri pa një votim kombëtar.