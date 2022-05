Merret vendimi, FFM dënon Shkëndijën me katër ndeshje jashtë Tetovës

Komisioni i garave pranë Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut ka shqiptuar dënim për skuadrën e Shkëndijës për incidentet e ndodhura në derbin me Shkupin të luajtur me 8 maj në stadiumin e qytetit të Tetovës në kuadër të xhiros së 32 në elitën e futbollit vendor. Skuadra kuqezi suspendohet të luajë 4 ndeshje jashtë Tetovës, plus 5 mijë euro gjobë.

Ky dënim vjen si pasojë e organizimit jo të mirë nga radhët e skuadrës nikoqire, ku gjatë ndeshjes kishte ndërprerje të shumta për shkak incidenteve të ndodhura në fushë dhe jashtë saj, ndërsa mes tjerash u godit edhe një arbitër anësor nga ana e publikut.

Në këtë situatë, Shkëndija në sezonin e ri, në katër ndeshjet e para si vendase, do ti luajë 100 kilometra jashtë qytetit të Tetovës. /SHENJA/