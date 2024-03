Merhamet: Vijon shpërndarja e pakove ushqimore

Në kuadër të aktiviteteve të muajit të bekuar të Ramazanit, OKH Merhamet vijon me shpërndarjen e pakove ushqimore për familjet në nevojë.

Në Kumanovë dhe Likovë u dhuruan 200 pako me artikuj bazë ushqimorë. Ky aktivitet humanitar do të vazhdojë edhe ditët në vijim në qytetet tjera.

Ky aktivitet u mbështet nga organizata IHH nga Turqia.

Merhamet dhe IHH kanë një bashkëpunim të gjatë dhe të frytshëm në realizime projektesh humanitare në ndihmë të familjeve në nevojë.

