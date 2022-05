Mercedes-Benz W113 SL me version elektrik, kushton mbi 346 mijë euro

Everrati Automotive Limited dhe Hilton&Moss kanë bashkuar për të punuar së bashku në vetura, dhe projekti i tyre i parë është Mercedes-Benz W113 SL Pagoda.

Everrati solli një veturë elektrike dhe ekspertët e Hilton&Moss u kujdesën për restaurimin e detajuar në mënyrë që klasikja fantastike të jepte jetë të re.

Hilton & Moss sapo ka fituar një reputacion si një nga kompanitë më të mira britanike të restaurimit të automjeteve dhe ka punuar me Jaguar dhe Aston Martin për një kohë të gjatë. Ai ka më shumë se 40 vite punë në veturat Mercedes.

Rezultat i bashkëpunimit të partnerëve të përmendur është Mercedes-Benz W113 SL, i cili do të shitet pas restaurimit dhe instalimit të veturës elektrike. Restaurimi përfshin çmontimin e plotë, riparimin, mbrojtjen, montimin duke përdorur pjesë origjinale dhe “të rifreskuara” kudo që të jetë e mundur. Kompanitë pretendojnë se makina do të jetë në gjendje më të mirë se kur doli nga fabrika.

Restaurimi do të pasohet nga instalimi i motorëve elektrikë që do të japin 180 kuaj/fuqi, 12 më shumë se motori origjinal. SL do të përshpejtojë nga 0 në 100 km/h në 7 sekonda, ose 1.8 sekonda më herët se më parë.

E gjithë puna kryhet me kujdes dhe respekt për të mos prishur sharmin klasik të makinës.

Çmimi bazë i modelit të elektrizuar Mercedes-Benz W113 SL Pagoda është mbi 346 mijë euro, dhe Everrati tashmë po merr para-porosi. /Telegrafi/